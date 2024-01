Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition – La version all inclusive

Wo Long: Fallen Dynasty était, avant sa sortie l’un des titres les plus attendus par les amateurs de jeux d’action exigeant. Et il faut bien reconnaître que, malgré la déception qu’il nous a provoqué une fois son aventure bouclée, le titre dispose de chouettes qualités à même de combler les quelques creux du planning de sorties vidéoludiques. Planning qu’il va d’ailleurs lui-même de nouveau remplir puisque le soulslike de la Team Ninja revient sur le devant de la scène avec un Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle mouture nous sera fournie dans une version intégrale, incluant donc tout le contenu du Season Pass, soit trois chapitres supplémentaires pour à chaque fois une dizaine de missions principales ou secondaires à parcourir. Et si dans l’ensemble ces ajouts nous ont semblés assez moyens (voire mauvais à certains moments), les derniers environnements et adversaires valent réellement le coup d’œil.

De plus, le mode de jeu post-game « l’aventure de mille miles », permettant notamment de se renforcer en affrontant les ennemis les plus redoutables du jeu, se verra doté de récompenses supplémentaires à destination des visiteurs en quête de toute puissance. Un bonus qu’apprécieront les fans complétionistes les plus endurcis.

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, en toute logique, embarquera également en son sein les différents contenus issus des collaborations avec d’autres licences. Les armes, équipements et missions inspirés des univers de Nioh 2, Naraka: Bladepoint et Lies of P seront donc de la partie, auxquels s’ajoutera en bonus un ensemble d’équipement commémoratif, l’armure de Xuanwu, célébrant la sortie du jeu de base. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours bon à prendre.

Bref, on aura droit à la totale et, si vous avez manqué le coche en 2023, vous n’aurez pas à attendre bien longtemps puisque Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition sera disponible sur les consoles Xbox, PlayStation et PC dès le 7 février prochain. Il est à noter qu’il sera possible de transférer ses sauvegardes depuis la version de base, et qu’une démo sera également déployée, sur PC uniquement, conjointement avec la sortie du jeu.

Puisqu’aucun tarif pour cette édition n’a encore été communiqué, il semble assez compliqué de conclure si elle vaut réellement le coup. Néanmoins, pour ce qui est du contenu, en tant qu’amateur de jeux d’actions débridés, à la croisée des chemins entre Nioh et Sekiro, il parait inenvisageable de passer à côté de l’expérience.

Alors effectivement, nous l’avons déjà dit, mais Wo Long: Fallen Dynasty n’est pas un grand jeu. On pourrait même estimer qu’il représente un retour en arrière, notamment quand on compare son système de jeu et son contenu aux Nioh. Pour autant, manette en main, l’aventure arrive à proposer de vrais bons moments et, rien que pour son bestiaire (boss inclus), il est un titre qu’on peut difficilement regretter de découvrir.

Et c’est bien à cette frange de joueurs qui lui serait passée à côté l’année dernière que Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition s’adresse. Une seconde chance pour se donner à sa passion de défis techniques et jubilatoire. Et pour une fois que c’est le backlog qui revient en pleine face, il serait peut être un peu délicat de l’esquiver de nouveau, non ?