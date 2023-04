Wo Long Fallen Dynasty passe la barre du million de ventes

Il aura fallu attendre près de deux mois, mais nous y sommes : Wo Long: Fallen Dynasty franchit le cap symbolique du million d’unités vendues ! Et cela a un côté rassurant. En effet, si le chiffre est à relativiser lorsqu’on le compare avec le succès incroyable du ressuscité Dead Island 2, il en dit (très) long sur la tendance du jeu vidéo. Qui aurait pu imaginer il y a de cela quelques années qu’un jeu de niche comme celui-ci parviendrait à conquérir autant le marché ? Certes, l’effet « Souls » est indéniable et il va sans dire que cela est, au minimum, profitable à ce genre de production qui tente par tous les moyens de s’éloigner du spectre de l’ersatz.

D’un autre côté, les petites mains de la Team Ninja ne sont pas des novices en la matière, eux qui ont fait précédemment parler la poudre tout en affûtant leurs lames avec Nioh, œuvre que l’on pensait destinée à finir en vaporware. Enfin, si aujourd’hui nous nous intéressons à ce résultat, ce n’est point pour les cotes en bourse, mais pour effectuer un rapide diagnostic qui casse les idées toutes faites : non, malgré les inepties que nous pouvons entendre dans le milieu, le jeu vidéo 2023 n’est pas calibré pour ceux dont le skill est en berne.

D’accord, Wo Long: Fallen Dynasty accumule des erreurs regrettables. Néanmoins, nous retrouvons le plaisir de l’exigence et du gameplay qui demande des efforts à celles et ceux qui souhaitent l’apprivoiser avant de le dompter. Bien loin du cliché de l’automatisation de la jouabilité à tout-va, le genre dispose de beaux jours devant lui. Cependant, sachons raison garder ! Nous sommes encore à mille lieues de la réussite commerciale des aventures de William Adams et de sa suite qui culminent à 7 millions d’acquéreurs. C’est en cela que nous tempérons notre enthousiasme, car in fine, les résultats finaux pourraient être révélateurs d’une certaine lassitude face à la profusion de ces A-RPG atypiques qui ont tendance à se démocratiser. Un paradoxe redoutable qui nous obligera à regarder la courbe avec attention.

Toujours est-il que nous n’avons pas fini d’entendre de parler de Wo Long Fallen Dynasty, celui-ci se parant prochainement de DLC, dont le nombre est fixé à trois sans plus de précisions. Comme quoi, on a beau être une réussite issue de l’underground, la réalité mercantile nous rattrape toujours.