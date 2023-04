Dead Island 2 – Triomphe d’un jeu maudit et mode NG+ en vue

« Une fusée qui ne décolle pas droit n’arrivera pas à destination » dit-on, et sans doute que jeux englués dans un chaos managérial depuis des années, les fameuses arlésiennes devenues des légendes urbaines, offrent peu d’espoir de succès à leurs développeurs en dépit des ressources investies. Avec Dead Island 2, Deep Silver et Dambuster Studios viennent pourtant de prouver le contraire. Sorti près de dix ans après son annonce en fanfare à l’E3 2014, on craignait alors le pire pour l’une des franchises de zombies parmi les plus sympathiques et équilibrées. Mais voilà, notre zombie à beau tituber, trébucher, perdre des morceaux en chemin, qu’importe, il a réussi à atteindre la ligné d’arrivée en vainqueur.

Ainsi, c’est, on s’en doute, avec fierté et soulagement, que le studio nous partage ses chiffres : en trois jours pas moins d’un million de copies du jeu a été vendu, menant à 28 millions de morts du joueur, 1 milliard de zombies occis, dont 45 millions purement et simplement tranchés en deux. Voilà des statistiques précises qui font plaisir aux équipes de production comme aux joueurs.

Le succès permet sans doute à Deep Silver et Plaion d’envisager sereinement le support au jeu à moyen terme, en plus des deux chapitres d’histoire additionnels à venir avec le Season Pass. Ainsi, lors lors d’un récent stream en présence d’Adam Duckett, le directeur créatif de Dead Island 2, un développeur s’est en effet laissé aller à quelques confidences :

« Certains d’entre vous nous demandent d’ajouter un mode new game+. C’est quelque chose en cours d’étude par nos équipes de développement, alors restez attentif aux mises à jour annoncées sur les réseaux sociaux par nos comptes. »

Un mode new game+ serait effectivement bienvenu dans la mesure où Dead Island 2 ne propose qu’une seule difficulté, graduelle, basée sur la montée en niveau du joueur, des ennemis, et, en parallèle, l’apparition progressive de zombies de plus en plus dangereux en même temps que le joueur gagne accès à de meilleures armes. Ce système étant déjà celui du premier Dead Island, on comprend bien que Deep Silver souhaiter conserver une certaine identité à sa franchise. Aussi, l’introduction d’un monde new game+ ne bouleverserait rien tout en apportant une forme de rejouabilité pour les amateurs de difficulté et défis.