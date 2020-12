On le dit, on le répète, Dead Island 2 n’est pas mort !

Dead Island 2. Voilà un titre qui fait vibrer dans les chaumières, pleurer les fans du premier épisode (et son spin-off Riptide) et mourir de rire les indifférents. Annoncé en grande pompe lors de l’E3 2014 avec un trailer tout bonnement incroyable de par sa mise en scène, le jeu de Deep Silver n’est depuis toujours pas sorti dans le commerce.

La faute a un développement très compliqué et qui a connu moult rebondissements. Pour tout vous dire, en six ans, le jeu aura connu quelques remises à zéro, ou quasiment, du fait de pas moins de trois changements de studios travaillant dessus. On est passé de Yager à SUMO Digital en 2016 pour que le remplaçant sorte à son tour au profit de Dambuster Studios, boite interne à Deep Silver.

Autant dire que ce n’est pas demain la veille que l’on verra tourner la version définitive de Dead Island 2 qui est devenu malgré elle une des arlésiennes les plus attendues et redoutées du jeu vidéo. Un peu comme Dying Light 2 dans une moindre mesure d’ailleurs, comme quoi.

Mais n’enterrez pas la hache de guerre avant d’avoir tranché quelques têtes avec, puisque malgré ce que peuvent dire les mauvaises langues, non cette suite n’est pas morte et est toujours en développement intensif dans les locaux de son développeur.

C’est en tout cas ce que confirme Deep Silver sur Twitter en réponse à un post d’un utilisateur du réseau social.

We wouldn't be so sure about that! 😉

Ce “nous n’en serions pas si sûrs” sorti tout droit de la tombe a réchauffé nos cœurs impatients, même si l’éditeur précise par la suite “ne pas encore être prêt-à en parler”.

Mais actons que Deep Silver communique sur le sujet publiquement et compte bien sortir son jeu quoi qu’il en coûte. En même temps vu l’investissement financier déjà consenti, autant en faire quelque chose.

We're not quite ready to talk about the latest Dead Island just yet, but when we do, you'll see it here!

— Official Deep Silver (@deepsilver) December 3, 2020