Dead Island 2 – Le virus devrait infecter deux générations de bécanes

Dead Island 2 devrait apparaître sur les consoles de cette génération, mais également sur celles de la suivante.

Le remake de Resident Evil 3 a éveillé votre faim de zombies ? La nouvelle qui va suivre devrait faire votre journée, en particulier si vous n’étiez pas motivés à l’idée d’acheter une console en fin d’année. Effectivement, avec le retard que le titre a pris depuis son annonce initiale, il y avait fort à parier que Dead Island 2 allait finalement sortir sur la prochaine génération de consoles, celle qui démarre en fin d’année avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Eh bien, il semblerait que le titre devrait sortir aussi sur les bécanes infectées par Dead Island: Definitive Collection.

Des preuves ? Vous en trouverez sur le site officiel de Dambuster, le studio anglais affilié à Deep Silver. À l’image de son premier ministre qui annonce une crise sanitaire en serrant des mains, le descendant de Crytek ne pouvait pas annoncer la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse banal, mais l’a fait au travers d’une série d’offres d’emploi. Ces offres, quasiment que des postes clés tels que chef d’équipe ou directeur artistique, soulignent que les personnes qui se lanceront dans cette aventure travailleront sur “un titre pour les consoles actuelles et les suivantes”. Difficile d’être plus clair, n’est-ce pas ?

Pour rappel, Dead Island est une série d’action-RPG/survival horror dans lequel votre personnage tente de survivre à une apocalypse zombie. Au travers de sessions de pillage et de lootage, vous récupérez de quoi vous équiper ou fabriquer de quoi vous défendre afin de remplir des quêtes et bien entendu… survivre. Si le premier volet, sorti en 2011 sur Xbox 360 et PlayStation 3, vous invitait à exercer vos talents sur une île tropicale, ce deuxième épisode vous laissera arpenter la ville californienne de Los Angeles à la recherche d’armes, de survivants et d’abris.

Vous êtes déjà occupé avec les zombies du dernier Capcom? Pas de panique, vous avez le temps d’en faire le tour puisque Dead Island 2 n’est pas prévu avant cet hiver. Il devrait sortir sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X. Alors, quel support aura votre préférence ? Maintenant, un trailer qui se fait vieux…