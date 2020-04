Resident Evil Resistance – Jill en avril et une roadmap pour les mois suivants

Le multijoueur de Resident Evil 3, Resident Evil Resistance, va recevoir graduellement du contenu de la part de Capcom.

Resident Evil 3 n’est donc pas qu’un jeu solo, et si on parle pourtant plus de cet aspect-là, c’est que pour le moment son mode multijoueur appelé Resident Evil Resistance ne convainc pas pleinement. Néanmoins, on ne peut lui retirer certaines qualités et prises de risques vis-à-vis des autres jeux essentiellement jouables à plusieurs auxquels on a eu droit ces dernières années. Attention, on ne parle pas là des Outbreak, mais bien des médiocres Umbrella Coprs ou encore Opération Raccoon City. Non là, on est tout de même au-dessus de tout cela et on espère qu’au fur et à mesure des patchs les quelques soucis d’équilibrages et de bugs disparaîtront.

Preuve que Capcom compte sur Resistance au moins pour les prochains mois, une roadmap a été dévoilée par l’éditeur qui planifie du contenu gratuit à venir au moins jusqu’en juillet prochain. Ainsi, on a confirmation que Jill Valentine va bien débarquer dès le 17 avril. On pourra alors incarner la belle S.T.A.R.S. pour lutter contre les terribles Mastermind et leurs vilaines créatures. En mai, un nouveau personnage va aussi faire son apparition, on ne sait pas si cela sera un survivant ou un Maitre du jeu, mais une chose est quasiment certaine, il s’agit d’un homme, c’est en tout cas ce que sa silhouette laisse supposer.

Brave survivors and sinister masterminds: Take a peek at our Resident Evil Resistance title roadmap. Jill Valentine will be available as a survivor starting April 17th, but rest assured that more content is coming over the next few months! pic.twitter.com/wxdWyBy7G4 — Resident Evil (@RE_Games) April 9, 2020

Enfin, comme vous pouvez le voir ci-dessus, le contenu de juin est “under construction” et n’est donc pas clairement annoncé, alors qu’à partir de prochaines informations sont à venir pour les futurs contenus que recevront les joueurs à partir de juillet. C’est donc tout pour le moment, mais n’oublions pas non plus que le jeu se voit assez souvent mis à jour depuis son lancement, et que Capcom semble prendre très à coeur les retours des fans, espérons que cela continue.