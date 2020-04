Guide Resident Evil 3 Remake – Localisation des 20 figurines Mr. Charlie

Resident Evil 3 Remake nous propose de partir en chasse de figurines à l’effigie de Mr. Charlie, découvrez notre soluce pour ne rien manquer.

Resident Evil 3 Remake a beau diviser les fans, la presse et même les profanes d’ailleurs, il n’en reste pas moins qu’il y a quelques défis à relever durant le jeu. Parmi eux, le plus difficile ou plutôt le moins passionnant est probablement celui consistant à trouver et détruire toutes les figurines Mr. Charlie disséminées dans les différents environnements du jeu. Alors vous savez quoi, comme on est gentil à la rédaction on s’est dit qu’on allait accomplir la basse besogne à votre place et vous donner la solution par la suite.

Et c’est dans cette optique que nous vous proposons un guide qui vous permettra de trouver très facilement les vingt précieuses figurines Mr. Charlie. Cela vous permettra de compléter le défi “Où est Charlie ?” et d’obtenir le trophée/succès lui étant lié.

Figurine Mr. Charlie n° 1

Après que Carlos vous ait sauvé du Nemesis suite au crash de l’hélicoptère ce dernier vous emmène dans le métro au cours d’une cut-scène. Dès que vous pouvez reprendre le contrôle de Jill, ne suivez pas le jeune homme dans les profondeurs de la station et faites plutôt demi-tour. Dirigez-vous vers l’abri et arrêtez-vous au niveau des deux distributeurs de journaux. Vous trouverez entre les deux la première figurine Mr. Charlie d’une longue liste.

Figurine Mr. Charlie n° 2

Cette fois-ci, il va vous falloir fouiller un peu. Il vous faut dans un premier temps gagner l’endroit où se trouve le premier coffre-fort du jeu, chez le pharmacien. Là, est rangé sur des étagères tout un tas de cartons. À partir du coffre, prenez sur la gauche et vous apercevrez la deuxième figurine de Mr. Charlie entre deux cartons sur le haut d’une étagère.

Figurine Mr. Charlie n° 3

La troisième figurine Mr. Charlie se trouve dans les locaux de la compagnie Railway s’occupant de la bonne marche du métro de Raccoon City. Plus précisément dans la salle des opérations dans laquelle se trouve l’énigme demandant de tracer l’itinéraire du métro dans lequel nous voulons embarquer. La statuette se trouve juste sous le bureau à gauche du panneau de commande.

Figurine Mr. Charlie n° 4

La prochaine figurine Mr. Charlie se trouve-t-elle dans le restaurant Moon’s Donuts’ que vous ne pouvez pas manquer du fait de son enseigne représentant un énorme Donuts et une fusée. Dirigez-vous très simplement vers le présentoir vitré de l’enseigne à l’intérieur et regardez au niveau du micro-ondes juste derrière en hauteur. À sa droite se trouve la petite poupée.

Figurine Mr. Charlie n° 5

Pour trouver la cinquième figurine, il faut vous rendre à la sous-station électrique dans laquelle les Deimos ont élu domicile. Une fois arrivé dans la salle de contrôle, faites mine de vous diriger vers la porte donnant sur l’extérieur de la station. Une fois devant elle, ne la franchissez pas, retournez-vous et vous verrez la petite statuette Mr. Charlie sur la bibliothèque vous faisant face.

Figurine Mr. Charlie n° 6

Une fois que vous avez récupéré le crochet de serrurier, rendez-vous dans la grande rue principale au niveau du magasin de jouets Toy Uncle, les figurines Mr. Charlie étant d’ailleurs faites à effigie du fondateur de la chaîne en question. À l’intérieur, vous trouverez la statuette aux côtés de la grande représentation de Mega Man.

Figurine Mr. Charlie n° 7

Cette fois-ci, c’est dans les égouts que cela se passe. Après avoir effectué la glissade vous faisant descendre encore plus profondément dans les eaux sales de Raccoon City, continuez tout droit et une fois au premier embranchement prenez sur votre droite. Allez jusqu’au bout de ce tunnel principal (sans passer sous la petite cascade sous votre droite en milieu de parcours), tuez les Hunters Y sur votre route et allez voir du côté de la grille après l’échelle. En bas à droite derrière cette dernière se trouve la petite figurine Mr. Charlie.

Figurine Mr. Charlie n° 8

Toujours dans les égouts, passez la dernière porte vous demandant d’utiliser la batterie électrique. Vous vous retrouverez alors devant un grand escalier. Commencez à l’emprunter et une fois à mi-chemin retournez-vous et visez vers le haut de la porte de laquelle vous venez. Vous apercevrez alors cette huitième statuette Mr. Charlie.

Figurine Mr. Charlie n° 9

Cette dernière est bien plus loin. Après votre rencontre avec Kendo et avoir ouvert l’accès à la ruelle avec la clé, vous arriverez dans une maison. Dès son seuil franchi, devant vous sur une table est posée la figurine Mr. Charlie. Il ne vous reste plus qu’à tirer dessus.

Figurine Mr. Charlie n° 10

Cette figurine est la première que vous pourrez récupérer avec Carlos et l’une des deux que vous ne pourrez qu’avoir avec lui. Elle se trouve en effet au commissariat de police de Raccoon City, zone dans laquelle Jill ne se rend pas. Après avoir rencontré Brad et fait ce que vous aviez à faire, ne vous rendez pas tout de suite à l’intérieur du commissariat et repartez sur vos pas. Empruntez le petit escalier descendant sous l’entrée des lieux et ressortez de l’autre côté dans une petite cour. Sur un muret sur votre gauche se trouve la fameuse statuette.

Figurine Mr. Charlie n° 11

Dernière figurine que l’on ne peut que récupérer avec Carlos, cette onzième petite poupée est plutôt simple à trouver, surtout si vous êtes un connaisseur de Resident Evil 2 Remake. En effet, elle se trouve dans la salle des casiers au rez-de-chaussée du commissariat juste devant les bureaux ouest. Tout au fond de cette salle sur la gauche se trouve une grande étagère, la figurine Mr. Charlie est dessus.

Figurine Mr. Charlie n° 12

Une fois que l’opportunité vous est donnée d’incarner Jill, c’est-à-dire après la séquence du métro, quittez l’endroit duquel il est en feu et gagnez le couloir faisant suite à la safe room. Dans ce dernier se trouvent quatre petits renfoncements dans lesquels se trouvent quelques lits et bancs. Une fois la zone nettoyée, et avant de monter les escaliers qui suivent, regardez dans le deuxième renfoncement sur votre droite et vous trouverez la figurine.

Attention, il est possible (comme nous) que vous l’ayez détruite par mégarde si vous avez utilisé un explosif pour vous débarrasser des trois zombies présents. Si vous ne voyez pas la statuette, c’est surement que c’est le cas. Nous avons mis un petit Charlie là où elle doit se trouver sur l’une des images ci-dessous, vous ne pourrez pas le manquer.

Figurine Mr. Charlie n° 13

Après avoir rejoint l’extérieur, ne gagnez pas tout de suite le grand pont et rendez-vous plutôt vers l’arrière du fourgon de police. Vous y trouverez la treizième statuette Mr. Charlie.

Figurine Mr. Charlie n° 14

Les trois prochaines statuettes se trouvent toutes dans l’hôpital. La particularité étant que vous pouvez les récupérer aussi bien avec Carlos que Jill. La première se trouve sur un brancard au bout du premier grand couloir entouré de baies vitrées donnant sur le petit jardin. Suffit de suivre les panneaux en hauteur vous menant vers les laboratoires de recherche sur les vaccins.

Figurine Mr. Charlie n° 15

La quinzième figurine se trouve sur le toit de l’hôpital. Une fois arrivé sur les lieux, faites halte dès la porte franchie. Devant vous se trouve un zombie supposé mort ainsi que deux bancs rouges. Regardez sur votre droite près d’une aération et vous verrez la statuette au sol.

Figurine Mr. Charlie n° 16

La dernière statuette de l’hôpital se trouve dans une petite poubelle bleue dans la chambre située à côté du poste des infirmières. Empruntez la petite porte et tournez-vous directement sur votre droite une fois arrivée dans la pièce pour voir la poubelle.

Figurine Mr. Charlie n° 17

Après avoir repris le contrôle de Jill, partez sur les traces de Carlos et quittez l’hôpital. Une fois à l’extérieur, dirigez-vous vers le petit monte-charge (il n’y en a qu’un) se trouvant devant l’ascenseur menant au sous-sol. La figurine de Mr. Charlie se trouve dessus.

Figurine Mr. Charlie n° 18

Cette figurine peut facilement être ratée, alors prêtez bien attention. Après avoir récupéré le premier fusible dans le grand entrepôt, vous aurez à vous débarrasser de deux chiens et d’un zombie avant de vous glisser entre deux grandes étagères. Une fois ceci accompli prêter attention à celle sur votre droite et longez-la jusqu’au bout, vous trouverez l’objet convoité à son extrémité à hauteur de tête.

Figurine Mr. Charlie n° 19

L’avant-dernière figurine se trouve dans la dernière zone, celle des laboratoires et plus précisément dans la salle dans laquelle on créé le vaccin et on récupère la clé USB nous donnant accès au reste de la zone. Il y a dans cette pièce, au fond à droite une sorte de petit balcon. Allez-y et regardez directement sur votre gauche, vous la verrez au sol dans le coin.

Figurine Mr. Charlie n° 20

Nous voici donc à la fin de ce guide. La vingtième et dernière figurine Mr. Charlie se trouve toujours dans les laboratoires. Rendez-vous dans le labo 1 dans lequel vous pourrez récupérer l’échantillon de culture. Au bout de ce labo se trouve une pièce qui s’avère être un cul-de-sac, car encombrée par des caisses. Au pied de ces caisses se trouve la dernière statuette.

Félicitation, vous avez maintenant normalement récupéré toutes les figurines Mr. Charlie. N’hésitez pas à consulter notre test et vidéo test de ce remake de Resident Evil 3.