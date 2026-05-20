Le Zevent tirera sa révérence après sa 10ème édition

Déjà dix ans que les streamers français se réunissent afin de récolter des fonds pour les associations lors du ZEvent. En 2026, l’événement caritatif sera de retour pour un week-end solidaire du 4 au 6 septembre. Cette nouvelle édition, encore plus ambitieuse que les précédentes, sera aussi la dernière, nous annonce Zerator en vidéo.

Ce n’est qu’un au revoir ?

Difficile d’être passé à côté de ce qui est sans doute l’événement caritatif le plus populaire du Twitch français. Chaque année, le ZEvent réunit des dizaines de streamers, des centaines de milliers de spectateurs, et des millions d’euros récoltés au profit de diverses causes. Des compteurs qui explosent les records à chaque édition, jusqu’à atteindre plus de 16,1 millions d’euros en 2025 pour des associations d’aide aux malades et aux soignants.

Alors pourquoi s’arrêter ? Dans la vidéo d’annonce, Zerator en voix-off nous explique qu’il est temps de laisser la place à d’autres, et que c’est le bon moment pour clôturer cette aventure. Mais si d’autres événements caritatifs ont su se faire une place sur Twitch (comme le SpeeDons, dont la sixième édition vient de s’achever), la fin du ZEvent marque aussi la fin d’un rendez-vous devenu incontournable.

Pour l’ultime édition, l’organisation du ZEvent a vu les choses en grand. L’événement prévoit d’accueillir encore plus de streamers, sur place mais aussi à distance, pour participer à la collecte de dons. Ils étaient déjà 325 en 2025, et devraient être encore plus nombreux cette année. Les sommes récoltées pendant le week-end seront partagées entre toutes les associations ayant déjà participé depuis 2016, et on imagine que les montants atteints vont encore battre des records.

Enfin, l’événement commencera le jeudi 3 septembre avec un concert au Sud de France Arena de Montpellier, réunissant Bigflo et Oli, Gims (si il n’est pas en prison d’ici là) et Gazo, avec une ouverture de l’Orchestre Curieux, Marianne et PV Nova. Une affiche orientée grand public (là où la dernière édition avait commencé par un concert de Clair Obscur: Expedition 33, toujours avec l’Orchestre Curieux), pour un spectacle dont les recettes seront elles aussi reversées aux associations.