tt

Clair Obscur: Expedition 33, entre soft power français et récupération politique

Clair Obscur: Expedition 33 nouvel emblème du soft power français ?

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Simogo Legacy Collection – Aux origines de l’excellence

Test Project Motor Racing – La simulation qui ne prend pas de risques mais qui en a sous la pédale

Test Metroid Prime 4: Beyond – Samus vise (presque) dans le mille