Clair Obscur: Expedition 33, entre soft power français et récupération politique

On en aura mangé, du Clair Obscur: Expedition 33 ! Impossible de passer à côté du jeu de Sandfall Interactive, phénomène vidéoludique de 2025, voire phénomène de société tout court. Le titre a laissé peu de monde indifférent : on en a parlé partout jusqu’à l’overdose, les places de concerts se sont arrachées, les cosplays en marinières ont envahi les conventions… Le jeu vient, sans surprises de remporter un nombre record de trophées lors des Game Awards 2025, dont la statuette suprême de Game Of The Year. Pas mal non ? C’est français. Et évidemment, quand la France s’illustre à l’international, nos politiques et nos grands médias sautent sur l’occasion.

MA France, MA baguette, MON jeu vidéo aux 9 Game Awards !

On a par exemple vu Clair Obscur: Expedition 33 aux JT de France 2, où l’on nous parle de « l’excellence des studios français ». On peut se réjouir que pour une fois, le jeu vidéo est mentionné au 20h sous une lumière positive, et non pour nous dire qu’il est responsable de la violence de la société.

De son côté, Emmanuel Macron s’est lui aussi empressé de féliciter Sandfall sur son compte Instagram :

« Clair Obscur: Expedition 33 vient d’être sacré jeu de l’année à Los Angeles. Une première historique pour un titre français ! Grande fierté pour Montpellier et pour la France. Bravo aux équipes de Sandfall Interactive. Pour les générations à venir et celles qui viendront après ! »

Des louanges qui sont vues par beaucoup de joueurs et commentateurs comme une récupération hypocrite. On se souvient de sa sortie à l’été 2023, au moment d’émeutes provoquées par la mort d’un adolescent tué par un policier, sur les jeux vidéo qui « intoxiquent » l’esprit des jeunes. Le président avait fait son mea culpa quelques jours plus tard, mais le mal était fait.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron tente de mettre en lumière les réussites françaises dans ce domaine. Par exemple en 2022, il avait soutenu publiquement les streamers qui participaient au Z Event, ce qui n’avait pas été bien accueilli, ni par les concernés ni par les spectateurs. D’aucun y verraient, là encore, une tentative de récupération politique, de tirer la couverture à soi, de s’approprier la réussite d’un milieu dont il ne comprend pas les codes.

Le jeu vidéo, outil du rayonnement international de la France ?

Volonté de séduire l’électorat des « gamers », comme il les avait lui-même appelés dans un tweet de 2023 ? Ou plutôt de profiter des talents français pour s’en servir comme carburant au soft power français ? L’esthétique presque parodiquement franchouillarde de Clair Obscur: Expedition 33 s’y prête sans doute particulièrement, tant les baguettes, bérets et Tour Eiffel sont déjà des symboles de notre pays dans l’imaginaire international.

D’autres pays n’ont pas attendu si longtemps pour s’y mettre. On pense évidemment au Japon (dès l’arrivée à l’aéroport de Tokyo, les touristes sont accueillis par des fresques représentant Mario et sa bande), mais aussi à l’Arabie Saoudite, qui mise énormément sur le rachat de studios et sur l’organisation d’événements e-sport pour redorer son image.

En Corée du Sud, le réalisateur de Stellar Blade vient de recevoir une distinction de la part du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme. Rappelons qu’en France aussi, nous avons eu des Légions d’Honneur pour certains acteurs de l’industrie du jeu vidéo : David Cage en 2014, et Yves Guillemot en 2016.

Au-delà des débats sur une récupération politique (de la part des partis comme de leurs bases militantes, d’un côté comme de l’autre de l’échiquier d’ailleurs…), Expedition 33 illustre-t-il un basculement plus large ? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire. Si la scène française est dynamique et talentueuse, la reconnaissance médiatique et politique reste sélective, souvent symbolique, et loin d’un véritable rayonnement international.