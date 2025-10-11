Sandfall Interactive – Une mise à jour pour Clair Obscur, et après ?

Inutile de revenir sur le phénomène Clair Obscur: Expédition 33, tout a déjà été dit ou presque. Et le jeu s’apprête à revenir sur le devant de la scène en cette fin d’année, entre les concerts à guichets fermés autour de l’OST du jeu et les cérémonies de remise de prix, durant lesquelles il se placera en grand favori pour le titre de jeu de l’année. Un véritable exploit pour le studio français Sandfall Interactive dont c’était là la première création. Alors forcément, les regards de la presse et des fans sont déjà tournés vers le futur projet du studio, avec des attentes très fortes et les questions qui vont avec. Une suite immédiate, un prequel, un jeu totalement différent dans le même univers, ou un univers totalement nouveau ? Eh bien, pour l’instant, c’est motus et bouche cousue.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Guillaume Broche, le boss et co-fondateur de Sandfall a déjà réussi à brouiller les pistes à coup de déclarations bien senties. Parmi les choses confirmées, l’arrivée prochaine d’une mise à jour aux airs de mini-DLC pour Expedition 33, qui verra l’introduction d’une nouvelle zone de jeu et de son lot de nouveaux ennemis, boss et cosmétiques. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce ne ne sont des déclarations qui n’engagent finalement pas à grand chose, mais ont au moins eu le mérite de maintenir le buzz au plus haut. Nous avions par exemple appris il y a quelques semaines qu’il y aurait d’autres jeux dans l’univers de Clair Obscur, faisant d’Expédition 33 le premier titre d’une nouvelle franchise.

L’après Expédition 33 a déjà commencé en interne

L’équipe est déjà au travail sur le successeur du titre, mais nous n’en saurons pas plus pour l’instant. Et franchement, c’est tant mieux. L’exploitation du premier titre est encore loin d’être terminée, et en dévoiler trop tôt sur un projet qui n’en est sûrement qu’à ses balbutiements aurait tout de l’erreur marketing. Mais, à l’instar de vieux briscards de l’industrie, Guillaume Broche et son équipe ne sont pas tombés dans le panneau.

Une chose est sûre, ils ne souhaitent pas changer leur façon de faire dans un futur proche. Sandfall Interactive devrait pour le moment rester un petit studio, et ne souhaite pas brûler les étapes ni se brûler les ailes. La recette de création du second jeu ne devrait donc pas beaucoup différer de celle d’Expedition 33 au moins dans sa dimension humaine. Mais pour ce qui est de son scénario, de sa direction artistique ou même du genre, nous ne sommes pas à l’abri de surprises.

La force de l’art qu’est le jeu vidéo, c’est qu’un même univers peut être décliné à merci. Et même si les développeurs derrière Clair Obscur n’ont finalement qu’une unique expérience commune, on aurait déjà plutôt tendance à leur faire confiance. Une des forces de Clair Obscur: Expédition 33 était d’avoir réussi à garder ses secrets quasiment jusqu’à son lancement. Mais avec la nouvelle notoriété du studio, il sera désormais difficile d’avancer masqué.