Clair Obscur : Expedition 33 aura droit à plusieurs suites

En avril dernier, un véritable raz-de-marée du nom de Clair Obscur : Expedition 33 a déferlé. Sans spoiler, la fin de cette histoire passionnante aurait pu constituer un point final à cette passionnante aventure. Mais elle laissait tout de même beaucoup de questions sans réponse, de quoi faire espérer une suite.

Peu après la sortie du jeu, certains joueurs avaient demandé sur les réseaux sociaux si Sandfall Interactive comptait ajouter du contenu supplémentaire sous forme de DLC. La scénariste principale, Jennifer Svedberg-Yen, avait alors répondu sur son compte Instagram :

« Nous avons toujours dit que s’il y avait un fort désir de la part des joueurs, nous aimerions faire quelque chose en plus, et sur la base des réponses jusqu’à présent, je dirais que les chances sont bonnes. »

Effectivement, avec plus de 3 millions de ventes lors du premier mois de sa commercialisation, le studio a réussi son pari bien au-delà de ses espérances. Une performance qui ouvre la voie à un avenir radieux pour l’équipe. Mais la question qui se pose aujourd’hui est la suivante : quel avenir pour ce jeune studio français ? Vont-ils se lancer dans un projet inédit, ou bien capitaliser sur le succès de Clair Obscur : Expedition 33 en proposant directement une suite ? Dans une interview récente, Guillaume Broche, PDG et directeur créatif de Sandfall Interactive, a apporté un début de réponse.

« Clair Obscur est le nom de la franchise. Expedition 33 est l’une des histoires que nous souhaitons raconter au sein de cette franchise. Il est encore trop tôt pour vous dire exactement à quoi cela ressemblera et quel sera le concept. Mais ce qui est certain, c’est que ce n’est pas la fin de la franchise Clair Obscur. »

Vers une suite directe à Clair Obscur : Expedition 33 ?

Avec cette déclaration, il est indiscutable que nous aurons à l’avenir d’autres jeux estampillés Clair Obscur. Mais raconteront-ils la suite des aventures d’Expedition 33 ? Impossible d’en être certain, notamment à cause des mots employés par Guillaume Broche : Expedition 33 est « l’une des histoires » que le studio voulait raconter, ce qui n’indique en rien qu’il s’agissait de l’introduction à une saga.

Il est donc tout à fait possible que le prochain jeu soit une histoire sans lien direct avec Clair Obscur : Expedition 33, mais qui reprendrait l’esthétique, les thématiques ou encore le ton du précédent opus. Un peu à l’image de Final Fantasy ou Dragon Quest, qui conserve de nombreux points communs d’un épisode à l’autre (cristaux, chocobos, invocations…), mais dont les récits restent indépendants les uns des autres.

Il est même possible que le prochain opus reste dans le même univers sans pour autant être la suite directe de Clair Obscur : Expedition 33, en nous proposant une histoire indépendante avec d’autres personnages ou dans une autre époque, qui sait ? Mais une chose est sûre : les joueurs auront droit à un nouveau jeu estampillé Clair Obscur dans les années à venir. Et même si beaucoup aimeraient retrouver Alicia et sa famille dans une nouvelle aventure, l’essentiel est là : la franchise a de l’avenir.