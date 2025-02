Clair Obscur: Expedition 33 – Pourquoi la France n’aura pas droit à son édition collector ?

Voilà une nouvelle qui risque de décevoir bon nombre des joueurs qui attendent de pied ferme le premier jeu du studio français Sandfall Interactive. Clair Obscur: Expedition 33, jeu de rôle au tour par tour se déroulant dans un univers dark fantasy inspiré par la France de la Belle Epoque, avait profité du Xbox Developer Direct pour partager de nouvelles images ainsi que sa date de sortie, fixée au 24 avril 2025. Quelques jours plus tard, le studio nous dévoilait le contenu de son édition collector.

L’édition en question comprend :

Le jeu en version physique

Le steelbook

Un artbook de 48 pages

14 costumes pour les personnages principaux

Une réplique en résine de 20 cm du monolithe, peinte à la main

Malheureusement, le site internet officiel nous indique que l’édition collector (déjà en rupture de stock) ne sera pas disponible en Europe et que seuls l’Italie, l’Espagne et le Portugal pourront profiter de l’édition « Lumière » qui comprend les mêmes éléments que l’édition collector, le monolithe en résine en moins. Une question vient alors à l’esprit : Pourquoi est-ce que l’édition collector d’un jeu français ne peut-elle pas sortir en France ? C’est sur X que l’équipe du jeu, sollicitée par de nombreux internautes, a répondu à la question :

« Nombreux sont ceux qui se demandent si l’Édition Lumière sera disponible en France. En tant que studio français, nous aurions vraiment aimé pouvoir l’offrir ici. Malheureusement, cette décision ne dépendait ni de nous, en tant que développeurs, ni de notre éditeur. En tant que nouveau studio avec un premier jeu, la distribution en magasin représente un défi, et nos partenaires commerciaux n’ont pu proposer certaines éditions physiques que dans un nombre limité de pays. Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir pu produire et distribuer ces éditions, mais nous comprenons la frustration que cela peut engendrer et sincèrement, nous sommes frustrés aussi. »

Une décision d’autant plus regrettable (voire absurde) quand on voit à quel point le jeu semble être une véritable déclaration d’amour à la France. C’est en tout cas le message que le studio semble vouloir faire passer avec sa dernière vidéo, ironiquement intitulée « Baguette ». Celle-ci met en avant son casting vocal français, composé de comédiens de doublage bien connus comme Alexandre Gillet (voix de Sonic) et Adeline Chetail (voix de la Princesse Zelda). On y découvre également des costumes volontairement stéréotypés pour les personnages : marinière, béret et même une baguette de pain accrochée dans le dos.

Reste à espérer que la pression des joueurs soit suffisamment forte pour que les partenaires du studio changent d’avis. L’édition collector étant déjà épuisée partout dans le reste du monde, il ne fait aucun doute que le succès de cette édition serait également présent chez nous.

Une chose est sûre, Clair Obscur: Expedition 33 suscite énormément d’engouement, tellement qu’un film produit par Story Kitchen serait déjà en préparation. De notre côté, on a hâte de découvrir ce que cet univers nous réserve, et l’attente jusqu’au 24 avril risque d’être longue.