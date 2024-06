Clair Obscur: Expedition 33 – Le RPG à la française dans la lumière

Au milieu des blockbusters et autres AAA du Xbox Games Showcase, il n’y avait que bien peu de titres de moindre envergure. Point de A Plucky Squire, qu’on espérait secrètement voir après son absence lors du Devolver Direct, ni de Hollow Knight Silksong dont les frémissements d’il y a deux mois du côté des organismes de classification laissaient entrevoir une sortie prochaine. Toutefois, la lumière est venue du jeune studio montpelliérain Sandfall Interactive et de son RPG très prometteur Clair Obscur: Expedition 33.

D’ailleurs, et alors qu’il bénéficie d’un financement moindre que les autres jeux de la conférence, le titre parait techniquement, et surtout artistiquement, à la hauteur de certaines grosses productions actuelles. Reprenant une imagerie inspirée d’un art et d’une architecture « à la française », Clair Obscur: Expedition 33 nous promet une expérience ludique et narrative riche et marquante.

Chaque année, un monolithe affiche un nombre, peint par une entité divine, et toutes les personnes de l’âge de ce nombre s’évapore dans un nuage de cendre. Ainsi, à la veille de l’apparition du nombre trente-trois, Gustave et ses compagnons d’arme se lancent dans une quête sans espoir avec pour objectif de stopper ce cycle maudit. Un pitch laissant entrevoir un univers intéressant, ouvrant autant la porte ouverte à une fantasy traditionnelle qu’à une autre plus réaliste.

Afin d’évoluer dans l’intrigue de Clair Obscur: Expedition 33, nous serons amenés à affronter toute une batterie d’ennemis dans des combats mêlant tour par tour et action. Ainsi, toute les stratégies échafaudées et mises en application via un système d’équipement et de compétences issues d’un arbre à compléter devront être soutenues par nos réflexes en attaque comme en défense pour, par exemple, contrer ou esquiver les assauts adverses.

Un programme alléchant, rappelant plus ou moins le système des Paper Mario ou Sea of Stars, qui n’est pourtant rien à côté de l’impact qu’ont eu sur nous, lors de cette découverte de Clair Obscur: Expedition 33, à la fois le design sonore et musical et le design visuel des différents plans observés durant ces deux trop courtes minutes. On a envie de se perdre dans ces somptueux panoramas et d’occire tous ces monstres à l’esthétique fascinante.

Évidemment, première présentation oblige, nous manquons encore de détails quant à la manière dont se présentera le titre. Sera-ce un monde ouvert ou une aventure linéaire ? Aura-t-on une influence quelconque sur le déroulé de l’intrigue ? existera-t-il une gestion de notre troupe expéditionnaire, avec, par exemple, l’enrôlement dans notre équipe d’autres futurs condamnés dans notre folle quête ?

On a envie d’en savoir plus sur ce Clair Obscur: Expedition 33, et rien que pour cela, on peut dire que le pari des équipes de Sandfall Interactive de tirer leur épingle du jeu au milieu des Gears of War, Fable ou Indiana Jones est réussi. Ne reste plus qu’à attendre sa sortie à présent, programmée pour 2025 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, et disponible dès sa sortie dans le Game Pass.