Xbox – Une conférence pour nous séduire à nouveau, va-t-on retomber dans ses bras ?

« All the promises we’ve been givin’, givin’, givin’

All the fires that we’ve been feedin’, feedin’, feedin’

All the lies that we’ve been livin’, livin’, livin’

Am I the only one that’s still believin’? « – The Presets, « Promises » (2012)

On retrouve un peu de notre relation à Xbox dans ce morceau des Presets. Depuis l’annonce de la sortie des consoles Xbox Series et de la stratégie construite autour du Game Pass, on a entendu beaucoup de promesses, Microsoft a tenu des conférences de feu, mais qui ne se sont jamais tout à fait concrétisée. Et ce dimanche, on a l’impression que l’américain tente de nous refaire le coup. C’était une belle conférence, dans laquelle les trois boss de la compagnie se sont investis : Phil Spencer, évidemment, qui a ouvert le bal, mais aussi Matt Booty et Sarah Bond, qui sont tous trois intervenus durant le programme.

Un programme qui a commencé sur les chapeaux de roue avec la longue bande-annonce de la campagne du prochain Call of Duty. Et qu’on soit client ou non du jeu de tir d’Activision, on ne peut que saluer la maestria de la production : une bande-annonce explosive, aux visuels impressionnants, rythmée par le très efficace « Firestarter » de Prodigy. Si on peut regretter de ne pas avoir vu tellement d’images de gameplay, même s’il y en avait quelques-unes mêlées à une cinématique très produite, on peut néanmoins se satisfaire des infos concrètes qui ont suivi la vidéo : Phil Spencer a en effet confirmé la date de sortie (ce sera donc le 25 octobre prochain), et l’arrivée « day one » du jeu sur le Game Pass.

Outre la révélation de trois nouvelles machines (une nouvelle Xbox Series X « All Digital », une Series S 1To et une jolie Series X « Galaxy Black » disposant de 2To, et non, désolé les « insiders », mais pas de Xbox Portable), s’en sont suivi quelques séquences « World Premiere », de nombreux « Day One on Game Pass », toujours avec la grosse voix caractéristique des conférences Xbox depuis quelques années. Le programme s’est montré plutôt divers, avec d’un côté des grosses machines très attendues comme CoD, donc, mais aussi Fable ou Indiana Jones, quoi ont tout deux bénéficié d’une longue séquence ; et de l’autre des projets de moindre envergure mais pas moins excitant, comme le Mixtape d’Annapurna qui nous fait très très envie…

On a vu beaucoup de jeux issus des Xbox Studios, ou d’ActiBlizz et Bethesda, mais aussi des jeux d’éditeurs tiers, à l’image de la séquence révélant le gameplay d’Assassin’s Creed Shadows, ou encore le trailer du prochain Life is Strange, titré Double Exposure.

De nombreux genres pour des publics très divers étaient présents, RPG et A-RPG (Fable, Atomfall…), FPS (Doom: The Dark Ages, CoD…), RTS (Age of Mythologie Retold), TPS (la révélation du prochain Gears of War), simulation (Flight Sim), cozy (Winter Burrow), infiltration (Metal Gear Solid Delta, Perfect Dark), Souls-like (Wuchang, Flintlock) ou multi (Frag Punk, Dragon Age : The Veilguard)…

Surtout, Microsoft a tenté de rassurer. D’abord sur le nombre de jeux, pour répondre à l’éternel « il n’y a pas de jeux sur Xbox » : ce sont 30 titres qui ont été montrés hier soir, contre 14 lors du State of Play de mai dernier. Mais aussi rassurer sur la capacité des studios maison, en montrant des images d’Avowed, annoncé dès 2020, et toujours pas sorti, mais aussi (et surtout) des images rassurantes de Perfect Dark, que les rumeurs disaient « en très mauvais état » et proche de l’annulation. La longue séquence de gameplay qu’on a pu voir faisait plutôt penser à un jeu proche de sa date sortie… Même si ni celle-ci, ni celle d’Avowed n’ont été indiquées.

Et c’est un peu le problème de cette dernière conférence Microsoft, qui nous a montré beaucoup de jeux, mais peu de dates de sorties. Encore une fois, on nous a fait de belles promesses, mais hélas : comme chaque année. Et cette année, si on ne peut nier le côté enthousiasmant du programme qui nous a été présenté, il est difficile de croire qu’on ne sera pas (encore) déçu. Comme le chantaient les Presets, « Am I the only one that’s still believin’ ? ».