Indiana Jones et le Cercle Ancien s’offre un trailer monstrueux lors du Xbox Games Showcase

Indiana Jones et le Cercle Ancien s’est vu offrir par Microsoft, Bethesda et MachineGames un fort joli trailer lors du dernier Xbox Games Showcase. On a pu y apercevoir de nombreux environnements, en apprendre un peu plus sur l’histoire qui nous sera contée, avant que la bande-annonce ne se focus sur un moment bien particulier durant lequel Indiana et sa comparse se sont vus être pris au piège par de vilains nazis dans un bâtiment de guerre navale perché au sommet d’une montagne enneigée. Il y a pas mal de choses à en dire et surtout de quoi espérer un grand jeu.

Indiana Jones et le Cercle Ancien se déroulera donc entre les deux longs métrages que sont Les Aventuriers de l’Arche Perdue et La Dernière Croisade, soit en 1937. Vous l’aurez compris, l’ennemi que devra affronter le docteur Jones est son plus célèbre, à savoir les nazis du Troisième Reich. Une chose qui devrait parler aux plus nostalgiques et qui est en totale adéquation avec ce que sait faire MachineGames, puisque le studio est à l’origine des derniers Wolfenstein. On retrouve dans ce trailer d’ailleurs un certain élan comique qui renvoie directement aux premières aventures de l’archéologue et il semblerait que les développeurs ont pleinement embrassé le côté pulp de la franchise cinématographique. Que ce soit au niveau des dialogues, des péripéties ou du burlesque, l’esprit Indiana jones est bel et bien là.

Quant au fond, il s’agit bien là d’un jeu à la première personne qui mêle exploration, résolution d’énigmes, combats à mains nues, au fouet ou à l’arme à feu, et qui parait aussi jouir de nombreuses cinématiques très soignées. Indiana Jones et le Cercle Ancien nous proposera un joli tour du monde à la recherche d’un artefact séculaire et très prisé en l’objet qu’est le Cercle Ancien, et on espère alors que le dépaysement sera au rendez-vous. Graphiquement, le jeu tient d’ailleurs ses promesses, même si le visage modélisé d’un jeune Harisson Ford fait parfois un peu Uncanny Valley sur les bords, mais en ce qui concerne les environnements, cela a l’air très convaincant.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est prévu pour sortir cette année sur Xbox Series X|S et PC, sans plus de précision pour le moment.