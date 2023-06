Indiana Jones – Indy dispensera ses cours uniquement sur Xbox

Alors que le cinquième film, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée s’apprête à sortir dans les salles obscures ce mercredi et devrait occuper l’actualité cinématographique pendant quelques semaines, voilà qu’une nouvelle concernant les aventures d’Indy sur nos consoles voit le jour. Le jeu vidéo Indiana Jones, édité par Bethesda, développé par Machine Games et initialement prévu pour sortir sur toutes les plate-formes, sera finalement exclusif à la Xbox et au PC.

A première vue, rien d’illogique. Bethesda étant passé sous le giron de Microsoft il y a deux ans, il parait normal que la firme américaine ait l’exclusivité des produits de l’éditeur. Ce qui pose quelques problèmes, c’est qu’au début de son développement, le jeu était prévu pour sortir sur PS5, à l’instar de Redfall, finalement uniquement sorti sur Xbox. Le rachat de Bethesda a changé la donne. Les exclusivités Xbox étaient d’ailleurs l’un des sujets principaux de discussion hier au tribunal de San Francisco.

C’est en effet lors du procès opposant Microsoft et la Federal Trade Commission, qui a débuté hier, que certaines révélations ont été faites, comme ces indiscrétions concernant Indiana Jones. Le procès portant sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, chacune des parties a cherché à défendre ses interêts, au point d’amener certains acteurs à dévoiler quelques secrets durant l’audience. Et du côté de Microsoft, ce premier jour d’audience avait pour but de défendre l’importance des exclusivités dans le cadre de la concurrence avec Sony.

Pete Hines, le responsable de Bethesda comparaissait hier et à dû évoquer les cas The Elder Scrolls, Starfield, et donc Indiana Jones. Pour nous autres joueurs, pas de réelles révélations concernant le jeu hormi cette l’annonce de l’exclusivité Microsoft. A l’heure actuelle, nous savons simplement que le jeu est en développement avancé chez Bethesda, mais aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée.

Après les annonces récentes de Microsoft concernant la fin de la création de jeux pour la Xbox One, il ne parait pas très risqué d’annoncer que le jeu sera une exclusivité Xbox Series. Mais s’agira-t-il d’un scénario original ou le sera-t-il basé sur l’un des films existants ? On sait que Todd Howard, concepteur chez Bethesda est un fan de l’univers du professeur d’archéologie le plus célèbre du monde, et sa présence derrière le projet a déjà été confirmée. Si on peut donc s’attendre à un jeu fidèle à l’univers cinématographique, quel sera le style de gameplay choisi ?

Machine Games, studio présent derrière le jeu, connait déjà très bien les affrontements avec les nazis chers à Indiana Jones. Il s’en est même fait une spécialité avec sa saga Wolfenstein et ses affrontements musclés. Le lien semble donc trouvé. Mais attention, faire du Wolfenstein et faire du Indiana Jones sont deux choses bien distinctes. Indiana Jones n’est pas Blazkowicz, ni Nathan Drake, et passer de longues minutes à se battre ne correspondra pas à l’ADN du personnage d’Indy. Pour être fidèle, il faudra trouver le juste milieu entre les scènes d’actions et les scènes plus calmes basées sur les énigmes et les enquêtes qui ont fait le succès de la saga. Enfin, une question subsiste, et pas des moindres. Harrison Ford prêtera-t-il ses traits à Indiana Jones dans le jeu ? Le personnage et l’acteur semblent liés à jamais, mais le studio pourrait très bien faire un autre choix, à ses risques et périls.