Microsoft – Puissance de feu concentrée sur la Xbox Series

Certains diront que ce n’est pas trop tôt. Pour d’autres, ce sera peut-être le moment d’enfin faire le grand saut vers la dernière génération de consoles. Microsoft vient aujourd’hui d’annoncer que plus aucun de ses vingt-trois studios internes ne travaillait actuellement sur des nouveautés pour la Xbox One. En clair, hormis les équipes travaillant sur Minecraft et Sea of Thieves, prévus pour être cross-gen, toute la team Microsoft est maintenant tournée vers la neuvième génération de consoles, et les Xbox Series S/X.

L’annonce intervient deux ans et demi après le lancement des deux dernières consoles de Microsoft, et sonne comme un premier au-revoir à la Xbox One. Au revoir oui, mais sûrement pas adieu. Matt Booty, patron des studios Xbox a tout de même tenu à préciser que les futurs jeux développés pour Xbox Series devraient être jouables sur l’ancienne génération, via la technologie du Gamepass et du Xbox Cloud Gaming. Cette approche, lancée en mars avec Flight Simulator, a semble-t-il convaincu les dirigeants de chez Microsoft, et est amenée à être reconduite avec de futur jeux.

N’allez donc pas revendre votre console en urgence, la Xbox One est donc encore loin de disparaitre, pas d’inquiétude. Encore plus lorsqu’on sait que des dizaines de studios tiers, donc n’appartement pas au giron Microsoft, travaillent actuellement sur des jeux de plus ou moins grande importance qui seront proposés sur Xbox One.

La bonne nouvelle, c’est que la génération 9 semble enfin lancée. Car que ce soit chez Microsoft ou chez Sony, la claque nouvelle génération n’a pas encore eu lieue. Bien sûr, les jeux sont magnifiques, les temps de chargement quasiment inexistants, mais on sait que les deux machines que sont la PS5 et la Xbox Series sont capables de plus. Serait-ce enfin le moment ? Avec le développement de nouveaux moteurs graphiques en cours, et enfin débarrassés du développement des jeux sur old-gen en parallèle, les studios ont enfin les mains libres pour pouvoir mettre en avant le potentiel de la génération actuelle. À eux de ne pas rater le coche.

Du côté de Microsoft, ce sont d’abord Forza Motorsport et Starfield qui seront lancés dans le grand bain de l’exclusivité Xbox Series en 2023. Puis, Fable et Hellblade II notamment enchaineront en 2024. Avant, nous l’espérons, des dizaines d’autres grands jeux qui récompenseront l’investissement des studios, et surtout celui des joueurs. En une semaine, Microsoft a en tout cas annoncé la couleur.

Après un Xbox Gaming Showcase plutôt réussi, et l’annonce que son regard est aujourd’hui tourné uniquement vers le futur, la firme américaine jouera gros dans les prochains mois. En tout cas, avec de telles annonces, des jeux, et des exclusivités nouvelle génération, elle met toutes les chances de son côté pour enfin voir les ventes de ses Xbox Series décoller.