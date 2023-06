Microsoft mis à l’amende pour non-respect de ses utilisateurs

Ne pas respecter les lois de protection de ses utilisateurs, ça se paye. Et ça se paye d’autant plus lorsque les utilisateurs en question sont mineurs. Microsoft vient aujourd’hui d’en faire les frais. La firme américaine vient en effet d’être condamnée à payer une amende de 20 millions de dollars pour une violation de l’acte de protection de la vie privée des mineurs en ligne. Ce sont plus précisément des étapes de création du compte personnel Xbox qui sont mises en cause.

L’enquête effectuée au sein de Microsoft, portant sur la période 2015-2020, a permis de voir que des données personnelles des utilisateurs étaient conservées bien plus longtemps que nécessaire dans la base de données. Plus grave encore, il s’avère que quelque soit l’âge de l’utilisateur, il était nécessaire lors de la création d’un compte de renseigner son nom, son prénom, sa date de naissance, et surtout son adresse mail et son numéro de téléphone avant de passer par la page de l’accord parental. En résumé, Microsoft pouvait avoir accès aux données d’utilisateurs de moins de treize ans avant même que leurs parents ne valident la procédure. Illégal ? Oui, surtout lorsque l’enquête a en plus prouvé que Microsoft se donnait le droit de garder les données renseignées, même lorsque les parents ne validaient pas le compte.

En plus d’une belle amende, la firme américaine s’est engagée à changer rapidement son système de création de compte, afin de mieux répondre aux attentes de l’acte de protection de la vie privée des mineurs en ligne. Microsoft espère ainsi mettre au point dans les mois qui viennent un système d’identification unique, sécurisé, respectueux de tous. Rendez-vous est pris. En attendant, quelques modifications ont d’ores et déjà été faites, et aucun numéro de téléphone ou adresse ne pourra être demandé avant d’avoir l’accord d’un responsable légal.

Il est toujours dommage de voir que les entreprises ne réagissent finalement que lorsqu’elles sont prises la main dans le sac. Et Microsoft n’est pas un cas isolé, même s’il s’agit sans doute de la plus grande puissance épinglée jusqu’à présent dans le domaine du jeu vidéo. On se rappelle notamment d’Epic Games, condamné en décembre dernier pour une affaire de données recueillies et de harcèlement en ligne sur mineurs sur son mythique Fortnite. Nul doute que d’autres condamnation seront prononcées dans le futur, tant la lutte fait actuellement rage pour que notre jeunesse puisse jouer en toute sécurité, sur tous les types de machines.

Au final, nous autres consommateurs ne pouvons que nous réjouir de l’évolution des lois nous protégeant lors de nos activités vidéoludiques. Ces condamnations récentes sont sans doute amenées à faire jurisprudence, et c’est le mieux que l’on puisse espérer. Car des exemples forts, comme c’est le cas aujourd’hui avec Microsoft, et ce sont des dizaines d’entreprises derrière qui commencent à réfléchir sur leurs propres pratiques. Sur la durée, c’est le consommateur qui en ressortira gagnant, et c’est assez rare pour être souligné.