Dans l’affaire Activision-Blizzard, Microsoft continue d’avancer ses pions

Tout ne se passe pas exactement comme prévu pour Microsoft dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard. Malgré la somme démentielle que le constructeur américain est prêt à débourser, les moulinets de Playstation portent leurs fruits et l’acquisition reste menacée. Certaines administrations, dont l’Union Européenne, craignent en effet qu’une trop forte concentration des licences chez Microsoft ne vienne le placer en situation de quasi-monopole.

Même si rien n’est acté, et que l’acquisition pourrait à ce jour tout autant être validée que retoquée, Microsoft s’emploie depuis quelques mois à démontrer qu’il est loin d’être aussi gros (… !), et que personne n’a rien à craindre d’un hypothétique monopole.

Derniers mouvements en ce sens, deux signatures permettant la publications des jeux Xbox sur d’autres écosystèmes. Le premier accord récent a été établi avec Nvidia pour une mise à disposition des jeux Xbox sur la plateforme de cloud gaming GeForce Now. Un contrat de dix ans pour, selon Phil Spencer, « offrir aux joueurs plus de choix quant à la façon de jouer aux jeux qu’ils aiment ». Et pour offrir aussi à Microsoft des arguments pour répondre aux craintes de concentration des pouvoirs… Un accord qui pourrait aussi profiter au cloud gaming de façon générale, en rendant le catalogue GeForce Now plus attractif, ce dernier pourrait attirer de nouveaux joueurs. Et ainsi développer cette façon de consommer du jeu vidéo, ce qui bénéficiera à Microsoft et à son Game Pass Ultimate…

Un deuxième accord, plus étonnant, même si on en parle depuis un moment, a été signé avec… Nintendo ! Un contrat de dix ans qui, comme chez Nvidia, offre de porter les jeux Xbox sur les consoles Nintendo, mentionnant nominativement Call of Duty, la série qui fait bloquer le deal du côté des régulateurs et de Sony.

À nouveau, l’accord et son annonce s’adressent plus aux autorités qu’aux joueurs, Phil Spencer usant mot pour mot des mêmes arguments utilisés dans le deal avec Nvidia quant à la motivation de cet accord (« offrir aux joueurs plus de choix… »), ce qui lui permet surtout de montrer patte blanche et de prouver sa bonne foi au sujet des licences qu’il « confisquerait » au bénéfice de la Xbox…

Cela dit, on ne voit pas bien comment les futurs jeux Call of Duty – qui cristallisent le débat – pourraient sortir en qualité équivalente (c’est la promesse de Microsoft !) sur Xbox Series, PlayStation 5 et… Switch ?! À moins de les publier en version cloud, comme cela a déjà été fait pour des jeux Assassin’s Creed ou Resident Evil au Japon. D’ailleurs, la petite console de Nintendo approchant doucement de sa fin de cycle, lui apporter le Game Pass en cloud gaming pourrait lui offrir un regain de jeunesse… Quelques palettes supplémentaires de Switch écoulées pour Nintendo en attendant l’arrivée du nouveau hardware, et autant de nouveaux abonnés au Game Pass pour Microsoft, voilà un bel exemple de gagnant-gagnant !

L’absent qu’on ne peut pas ne pas remarquer au milieu de tous ces accords-formidables-qui-montrent-comme-la-planète-gaming-s’entend-bien, c’est évidemment Sony. Microsoft essaie ici de faire passe Sony pour l’égoïste de l’histoire, reprenant à son compte les accusations qui étaient portées contre lui, façon : « vous voyez bien que c’est lui qui ne veut pas jouer collectif ! ». Autrement dit, et pour reprendre un terme de cours de récré qui sied bien au débat, « c’est celui qui le dit qui l’est »…

Microsoft ne s’est d’ailleurs pas gêné pour enfoncer le clou, et c’est lors de la conférence de presse où les deals cités précédemment ont été annoncés au public que Brad Smith, Président de Microsoft, a qualifié Sony de société « super dominante », rappelant le ratio PlayStation/ Xbox qui est, en gros, de 7 PlayStation pour 3 Xbox. On fera l’impasse sur la mauvaise foi de l’américain, qui s’est démené ces derniers mois pour faire passer Microsoft pour une « petite » société, alors même que jamais PlayStation n’aurait les moyens de s’offrir ActiBlizz…

On n’en a donc pas fini avec cette petite gueguerre (à 70 milliards de dollars, tout de même…), qui nous apporte son lot d’inattendu, comme l’espoir de voir arriver le Game Pass sur les consoles Nintendo !