Augmentation Xbox et Game Pass, Phil Spencer répond !

Après Sony, c’est au tour de Microsoft par le biais de Phil Spencer de lever le voile sur la stratégie Xbox. C’est lors de la conférence WSJ Tech Live, organisé par le Wall Street Journal que Phil Spencer s’est confié, en indiquant tout d’abord que les Xbox Series X et S garderaient leurs prix actuels. Du moins pendant les fêtes, période propice pour glaner des parts de marché et écouler des machines. Autre produit qui lui aussi ne devrait pas augmenter pour le moment, c’est le fameux Game Pass, l’abonnement permettant de jouer aux jeux first party « day one » notamment, sans surcoût autre que l’abonnement, et également de jouer à un large catalogue de jeux.

Je pense qu’à un certain moment, nous allons devoir augmenter les prix de certaines choses, mais nous avons pensé que durant les fêtes, il était important de maintenir les tarifs actuels. Nous avons conservé les mêmes prix sur nos consoles et sur nos jeux. Et sur nos abonnements. Je ne pense pas que ce sera le cas pour toujours – Phil Spencer, Chef des Microsoft Studios et Xbox

Ce qui doit être compris, c’est qu’après la période des fêtes, il est fort probable qu’une hausse devienne effective sur la machine ET ses services. C’est un effet de plus de l’inflation, car en effet, PlayStation avait déjà augmenté le prix de ses consoles de 50€, les faisant passer à 449€ et 549€. Microsoft devant du coup lui emboîter le pas. Ce qui se comprend, car depuis le début la question était : quid de la rentabilité ? Parce que pour rappelle le Game Pass c’est :

– 9,99€ sur Pc

– 9,99€ sur consoles

– 12,99€ pour le Ultimate regroupant Pc et consoles et le cloud gaming

Alors qu’un jeu AAA est aux alentours de 70-80euros (même si tous les titres qui sortent n’atterrissent pas sur le Game Pass !), forcément le tarif du service devait être amené à augmenter à un moment ou à un autre.

Mais le tableau n’est pas si noir que cela car, il convient de mettre en avant que le Xbox Game Pass est enfin rentable selon Phil Spencer avec entre 10 et 15% de chiffre d’affaire réalisé par le service dans la branche jeux vidéo. Sur PC, c’est un bond de 159%. Des bonnes nouvelles toutefois à nuancer, car des aveux même du Boss de Xbox, « à un moment donné, vous avez atteint toutes les personnes voulant s’abonner sur consoles », déclare -t-il. La faute aussi au fait qu’une grande partie des personnes possédant la consoles ait déjà le Game Pass. Donc fatalement pour faire grossir ce chiffre, il faudrait également vendre beaucoup plus de consoles. Réflexion qui a poussé Spencer à penser que les chiffres du Game Pass dans le futur se situeront aux alentours des 15% des revenus de la branche vidéo-ludique de Microsoft.

Si vous n’avez pas encore mis la main sur une console Xbox, n’attendez donc pas trop longtemps.