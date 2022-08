Xbox One, Xbox Series X|S – Laquelle est la meilleure pour vous ?

Si vous cherchez à acheter des produits liés au gaming, qu’il s’agisse de consoles, de jeux vidéo, de manettes, d’accessoires, d’abonnements ou de tout autre produit qui vous vient à l’esprit, assurez-vous de consulter les offres disponibles sur la place de marché du gaming Eneba ! Elle propose une sélection massive de produits qui est essentiellement divisée en deux parties.

Xbox One vs Xbox Series X|S

La Xbox One était la console incontournable pour les fans d’Xbox depuis sa sortie en 2013 jusqu’à la fin 2020, date à laquelle Xbox a lancé ses consoles next-gen. Les consoles Xbox Series X|S sont définitivement plus rapides et plus puissantes, offrant ainsi plus de potentiel pour une expérience de jeu encore plus réaliste, plus précise et tout simplement supérieure. Cependant, cela ne signifie pas que la Xbox One est devenue obsolète du jour au lendemain. Découvrez ce que vous devriez considérer avant de vous offrir votre prochaine console Xbox.

Prix

Parce qu’elle existe depuis beaucoup plus longtemps, vous pouvez acheter une console Xbox One d’occasion sur la place de marché C2C à un prix bien inférieur à son prix d’origine. Comme les consoles Xbox Series X|S sont très demandées, même les options d’occasion restent à un prix élevé.

Jeux

Concernant les jeux vidéo pour chaque console, nous sommes toujours gâtés avec tous les jeux majeurs qui sortent sur les deux consoles. Presque tous les jeux qui sortent sur la Xbox Series X|S sont également disponibles sur la Xbox One et cela devrait continuer au moins pendant un certain temps. Donc si vous pensez que vous ne pourrez pas jouer aux jeux les plus récents, ne vous souciez pas de cela pour le moment.

Vitesse et puissance

Les consoles Xbox Series X sont beaucoup plus rapides et plus puissantes que toutes les Xbox One. En effet, ce sont les seules consoles de la gamme Xbox capables de faire tourner n’importe quel jeu en 4K tout en conservant une fluidité de 60 images par seconde. Alors que la 4K est réalisable avec les consoles Xbox Series S et même Xbox One X, vous devez souvent faire un compromis entre avoir la 4K ou 60fps, les deux en même temps étant irréalisables. Le stockage interne de tous les appareils Xbox Series X|S est de type SSD, ce qui permet d’obtenir une puissance de calcul nettement plus rapide par rapport aux consoles Xbox One équipées de disques durs.

Globalement, les consoles next-gen représentent sans conteste l’avenir du gaming, mais la famille des consoles Xbox One se maintient extrêmement bien à l’heure actuelle. Si vous souhaitez une option moins chère qui vous permettra de profiter d’un divertissement de qualité pendant quelques années encore, la Xbox One est une excellente option. Si vous souhaitez quelque chose qui vous permettra de vous divertir encore pendant une dizaine d’années, une console de la série X|S est un investissement intéressant.