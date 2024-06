Xbox Series – La France au plus bas dans les ventes

Même si certains continuent de défendre le bilan de Microsoft sur la génération de consoles actuelles, arguant qu’il faut prendre en compte l’écosystème dans sa globalité, et défendant bec et ongles le Xbox Game Pass, un chiffre montre bien que la guerre des consoles est actuellement largement à l’avantage de la Playstation 5 de Sony. Aux dernières nouvelles, depuis leurs lancements respectifs, environ soixante millions de PS5 auraient été vendues dans le monde contre trente millions de Xbox Series.

Et parmi les nombreux marchés cibles de la firme américaine, il en est un qui résiste encore plus que les autres à l’envahisseur, c’est la France. Actuellement, la Xbox Series est la console Microsoft la moins bien vendue de l’histoire dans l’Hexagone. Sur les quatre premières années d’exploitation, on parle de 700 000 unités vendues, là où les Xbox 360 et One étaient parvenues à dépasser le million de ventes dans le même laps de temps. Plus marquant encore, pour une Xbox Series achetée en France, il y aurait presque huit Playstation 5.

Mais alors, comment expliquer ce phénomène ? Que les Xbox Series soient battues en France s’entend aisément au vue des ventes mondiales mais d’une aussi grosse marge ? Et bien, soyons honnête, difficile à dire. Rappelons tout de même qu’historiquement, la France est depuis toujours un bastion de Sony. Depuis la première génération de Playstation, les consoles nippones se sont toujours mieux vendues que leurs homologues américaines.

Autre explication possible de la chute des Xbox Series en France, le prix des consoles. Et là, Microsoft n’est pas le seul responsable. Depuis quelques années, les prix ont explosé (inflation oblige) et la France n’a pas échappé au phénomène. Aujourd’hui, de nombreux joueurs n’ont pas les moyens de se payer plus d’une console. Et à l’heure du choix, c’est la PS5 et son catalogue de jeux qui s’est révélé être le premier choix de la majorité des français.

D’un point de vue promo, Sony semble également avoir mis le paquet pour la Playstation 5, là où la promotion de la dernière Xbox nous parait bien insuffisante sur le territoire. C’est bien simple, depuis le lancement, on assiste régulièrement à des campagnes pour les produits Playstation 5 (consoles ou jeux), là où on peine à se rappeler d’un spot marquant du côté de Microsoft. God of War Ragnarök et Horizon Forbidden West pour ne citer qu’eux avaient eu droit à de belles campagnes de pub à la télévision mais aussi dans les grandes villes françaises au moment de leur sorties.

Microsoft ne paye-t-il pas là sa politique du Game Pass, certes constitué de pépites, mais manquant sans doute de jeux AAA marquants dignes d’être le centre d’une campagne de promotion ? Plus que d’autres, il semblerait bien que le public français soit friand de gros jeux, et à ce niveau là, large avantage à Playstation.

Vous l’aurez compris, difficile de trouver les véritables causes de l’échec des Xbox Series dans l’Hexagone jusqu’à présent. S’il est possible d’évoquer quelques pistes, impossible de s’avancer sur la relation de cause à effet entre elles et les faibles ventes de consoles sur le territoire. Une chose est sûre, Microsoft va devoir revoir sa stratégie pour reconquérir le marché français, et plus généralement le marché européen. À moins que le drapeau blanc ne soit déjà levé. Jusqu’à la prochaine bataille ?