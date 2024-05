Xbox Game Studios – Des fermetures qui ne passent pas

On est habitué depuis plus d’un an maintenant à voir des studios fermer quasiment chaque semaine. Les difficultés pour maintenir un business à flots quand sortent 15 000 jeux par an, mais aussi (et surtout ?) la priorité donnée à la satisfaction des actionnaires sont les deux principales raisons invoquées plus ou moins ouvertement lorsque ces fermetures surviennent.

Microsoft s’imaginait probablement se mêler à la foule et ne pas se faire remarquer plus que ça en annonçant les fermetures de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dogs Games et Roundhouse Games. Après tout, il avait réussi a mettre à la porte pas loin de 2 000 employés il y a quelques semaines sans que cela fasse trop de bruit. Il avait suffit de faire courir au même moment le bruit des exclusivités Xbox portées sur PlayStation pour que l’attention soit vite détournée de la casse sociale.

Pourtant, cette fois, ça ne passe pas. Fait rare dans ce type de situation, Dinga Bakaba, qui est à la tête d’Arkane Lyon, et le directeur créatif salué de Deathloop, mais aussi, par voie de fait, un salarié de Microsoft, s’est publiquement exprimé pour critiquer la décision de la maison mère :

This is absolutely terrible. Permission to be human : to any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment/cultural industry, and your business as a corporation is to take care of your artists/entertainers and help them create value for you. — Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) May 7, 2024

« Aux cadres qui liraient ceci, rappel amical que le jeu vidéo est une industrie culturelle et de divertissement, et votre boulot en tant qu’entreprise est de prendre soin de vos artistes et de les aider à créer de la valeur pour vous ». Il ajoute dans un second tweet : « Ne nous jetez pas dans une mêlée façon Ruée vers l’or, ne vous servez pas de nous comme chair à canon pour vos erreurs de calculs ou erreurs de jugement, ne faites pas de nos environnements de travail des jungles Darwinistes. Vous dites que l’on vous rend fiers quand on réalise un bon jeu. Rendez-nous fiers quand les temps sont difficiles. Nous savons que vous le pouvez, nous l’avons déjà vu. »

Et il n’est pas le seul à demander des comptes à Microsoft. Sur X toujours, Phil Spencer est assez haut placé dans les « trends », et pas parce qu’on le complimente. De nombreux utilisateurs du réseau social, y compris certains plus en vue que d’autres (créateurs de contenus, de podcasts…), réclament son départ.

L’un des rares à le défendre est Mike Ybarra, ex-Président de Blizzard, qui déclare que Phil Spencer est tout autant blessé que n’importe qui d’autre par la situation (probablement un peu moins quand même, vu que lui n’a pas perdu son boulot, NDLR). Tout en rappelant que des désaccords ont pu survenir, Ybarra explique que Spencer est une bonne personne, et que prendre ce genre de décisions difficiles fait aussi partie de son job. Il conclut son long tweet en déclarant que Xbox pourrait avoir un avenir radieux, et qu’il croit en les compétences de leadership de Spencer.

Le problème, c’est que justement ces dernières décisions, ajoutées aux précédentes, poussent de moins en moins de gens à avoir confiance en Xbox. À commencer par les studios lui appartenant. Comment en effet se sentir à l’abri quand la direction décide de fermer purement et simplement un studio qu’elle était venue en personne féliciter il y a quelques mois ? Un studio qui a produit l’une des exclus Xbox (jusqu’à son portage récent sur les consoles concurrentes) la mieux notée depuis le début de cette génération (87 sur Metacritic, et 8.9 pour la note des joueurs, quand Starfield se contente d’un 83 et d’une note des joueurs à seulement 6.9) ? D’autant plus quand le toujours très bien informé Jason Schreier écrit sur X que « Microsoft n’a pas fini de faire des économies », c’est à dire que d’autres studios encore doivent s’attendre à fermer.

Du côté de la presse et des joueurs, l’ambiance n’est pas meilleure. Avec le démarrage difficile de PlayStation sur la génération, et les acquisitions monstrueuses de Microsoft, couplées à la proposition du Game Pass, on n’arrivait pas bien à comprendre comment Xbox n’avait pas encore réussi à s’installer.

Certes, l’objectif à moyen-long terme est peut-être de disparaître comme constructeur pour devenir une sorte de Netflix, mais alors pourquoi continuer à faire des annonces sur les futures consoles Xbox ? Pourquoi garder des exclus ? Et si la volonté est au contraire, de rester un concurrent traditionnel de PlayStation, alors pourquoi clamer sur tous les toits que l’on n’a plus besoin de vendre des consoles, et porter ses exclus sur les machines concurrentes, quitte à repousser d’éventuels acheteurs ? Une communication erratique dont on se disait qu’elle cachait quelque chose qu’on ne voyait pas encore, Microsoft ayant largement les moyens de perdre énormément d’argent pour une stratégie à long terme…

Sauf que l’idée d’une stratégie à long terme est remise en question aujourd’hui. Il se murmure que c’est le succès de la série Fallout sur Amazon qui a fini de décider les cadres de chez Microsoft à vouloir recentrer leur stratégie sur des marques à fort potentiel, et donc à se séparer de plus petits projets. La série est sortie mi-avril. Nous sommes début mai. Si ces bruits de couloirs ont un fond de vérité, et que quelques jours ont suffi à établir un changement de stratégie d’une entreprise valant plusieurs milliards de dollars, il y a en effet de quoi s’inquiéter. Que l’on soit joueur, salarié de l’un des Xbox Game Studios, ou même investisseur…

[MAJ] Peu de temps après l’écriture de cet article, nous sommes tombés sur un tweet de Tom Warren, du magazine en ligne The Verge, rapportant des propos de Matt Booty, à la tête des Xbox Game Studios. Ce dernier aurait déclaré : « Ce qu’il nous faut, ce sont des plus petits jeux qui nous rapporteraient du prestige et des récompenses ». des jeux comme Hi-Fi Rush, quoi ?! Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks, que Xbox vient tout juste de fermer. C’est triste à écrire, mais Xbox n’a jamais eu autant l’allure d’un canard sans tête…