Xbox – Phil Spencer ne voit pas l’utilité d’une console portable

Après les nouvelles informations concernant la PlayStation Portal et sa capacité à streamer la PS5 un peu partout dans le monde si la connexion internet s’y prête (connexion minimum 5 mbps/vitesse conseillée 15mbps), l’attention se portait sur son concurrent. Il faut dire que les spéculations autour d’un produit similaire chez Xbox couraient depuis un petit moment sans que la firme américaine ne réfute clairement cette hypothèse.

C’est chose faite ! Lors d’une interview accordée à Eurogamer en marge de la Gamescom 2023, Phil Spencer a dissipé le doute sur une possible console portable estampillée Xbox, profitant même de l’occasion pour faire l’éloge du ROG Ally :

Je ne pense pas que le Steam Deck et le ROG Ally seront des machines de niche. Pour moi, mon ROG Ally est ma Xbox Portable. Presque tous les jeux supportent le cross-save, ce qui me permet de progresser dans mon jeu où que je sois. Et quand je rentre chez moi et que je retrouve ma console, la transition est parfaitement fluide.

Là où PlayStation construit sa stratégie autour de son propre écosystème de consoles, Xbox semble opter pour la pluralité. Sans rentrer dans la gué-guerre stérile des consoles, on peut s’accorder sur la sagesse de cette décision.

À une époque où la pollution et le réchauffement climatique deviennent des problèmes de plus en plus urgents, la production autant que l’utilisation des consoles de jeux et PC ont un impact non négligeable sur l’environnement, il apparaît sain d’adopter une telle position ! Sans se voiler la face, on peut espérer que ce style de comportement se normalise à l’avenir. Il en va de la responsabilité des constructeurs/concepteurs de miser sur plus de durabilité et d’éviter les productions de consoles à outrance. L’avenir de notre média se jouera aussi sur ça : tendre vers plus de bon sens. Nous vivons la fin de l’abondance comme dirait l’autre.