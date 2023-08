Xbox fait un pas appréciable dans le sens de la réparabilité

S’il y a bien un fléau qui aura impacté toutes les consoles de dernière génération, c’est le drift des différentes manettes. Nintendo, avec ses Joy-Con, aura pavé le chemin de la médiocrité hardware (un vrai calvaire, notamment pour les Switch Lite aux joysticks soudés au reste de la console), à tel point que le constructeur nippon est aujourd’hui dans l’obligation de les réparer gratuitement en France, et depuis peu dans l’ensemble de l’UE, même après la période de garantie constructeur obligatoire. La réparabilité est un facteur écologique à prendre en considération pour tous constructeurs, sans parler du contexte de pénurie de composants à échelle internationale dont on sort à grand-peine, et on espère fortement que Nintendo aura su tirer les leçons de ses erreurs pour faire en sorte que sa future console (attendue pour fin 2024) s’avère plus fiable.

Mais les manettes (de même que les consoles) des autres constructeurs n’auront pas été en reste, et le même problème de drift a pu être observé sur les Dual Sense et les manettes Xbox, manettes couvertes par des périodes de garantie constructeur ridiculement faibles (respectivement 3 mois chez Xbox et 6 mois chez Sony, contre 2 ans pour des consoles).

Dans cette situation, les joueurs se retrouvent souvent confronter à trois options : passer par un réparateur non agréé, et payer la prestation presque aussi cher qu’une nouvelle manette; tenter de réparer le matériel soi-même; ou bien en acheter à nouveau, et plus enclin à ce que ce soit du neuf plutôt que de l’occasion.

Pour les bricoleurs en herbe, Ifixit s’avère être le site de référence en termes de réparabilité, proposant des pièces détachées de qualité, ainsi que des guides très détaillés pour parvenir à ses fins.

Toutefois, la firme de Redmond a décidé de changer les choses et, depuis deux jours, est le premier constructeur de consoles à enfin proposer un programme de réparation officiel. Pour l’instant limité au territoire américain, le site internet de Microsoft permet désormais d’acheter des pièces de remplacement pour les manettes sans fil Xbox Standard et Elite Series 2. L’initiative est certes balbutiante, mais elle mérite d’être soulignée pour son intérêt bien plus important que la récente manette Xbox Remix Special Edition.

Tandis que le droit à la réparation s’impose dans les différentes législations internationales, et que l’on parle de plus en plus de responsabilité sociétale des entreprises, on attend des pontes de l’industrie vidéoludique qu’ils s’emparent du sujet, on ne peut plus actuel, de la réparabilité, notamment pour son impact économique et environnemental.

Pour les plus curieux, la chaîne Xbox Support sortait, il y a quelques jours, une vidéo officielle pour vous guider dans la réparation des manettes Elites Series 2. L’occasion rêvée de voir ce qu’elle a dans le ventre, et sous le joystick.