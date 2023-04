PlayStation – Une nouvelle manette peut-être en chemin

Les équipes de PlayStation viennent de déposer un nouveau brevet, nommé « Controller » – « manette ». Selon ce brevet, il se pourrait que les manettes PlayStation soient à l’avenir capables de retranscrire des sensations thermiques.

Plus précisément, ce nouveau brevet concerne la matière utilisée pour produire les manettes. Si elles sont actuellement en plastique dur, il serait possible qu’elles soient faites à partir d’un plastique plus souple dit « élastique ». À cela s’ajouterait un dispositif faisant usage de l’effet Peltier, permettant d’ajuster la température de ce plastique souple à l’aide d’un courant électrique.

Plus précisément la matière serait « semblable à du gel », et sera accompagnée de capteurs, qui pourront noter les déformations apportées à la forme de la manette. Cela permettrait un usage plus efficace des vibrations, transmises par un signal électriques. La nouveauté qui fait le plus parler d’elle, les effets thermiques, profitent également de ce nouveau matériau. Elle est présentée de cette manière dans le brevet :

[les parties élastiques de la manettes] rendent possible, par exemple, de présenter la matière d’un objet virtuel de l’espace de jeu à l’utilisateur à travers une sensation haptique, de présenter la température d’un objet virtuel selon qu’il soit chaud ou froid.

L’effet visé est évident : avec ce projet, les développeurs de PlayStation visent à permettre une immersion dans le jeu toujours plus efficace pour le joueur. Cela va dans le sens des améliorations déjà apportées avec les manettes DualSense, qui disposent de retours haptiques plus précis. La manette pourrait alors représenter l’endroit dans lequel se trouve le personnage contrôlé par le joueur. Mettez-le dans un blizzard, et la manette deviendrait froide comme un glaçon. Mettez-le dans un volcan, et la manette deviendrait chaude.

Il est déjà possible d’imaginer diverses utilisations de cette technologie, qui placerait le joueur au plus près de l’action. C’est d’autant plus important aujourd’hui, que l’immersion du joueur dans le récit est l’argument principal du jeu vidéo en tant qu’outil narratif. Aujourd’hui, les histoires contées par les jeux sont aussi importantes que les gameplays qui les portent, et la manette représente le point d’interaction entre le joueur et le récit.

Pour autant, ces nouveaux retours haptiques gardent un intérêt pour le jeu de type arcade compétitif. Il serait possible d’imaginer un usage de cette technologie thermique afin de suivre l’intensité des parties. On pourrait imaginer que la manette pourrait chauffer en adéquation avec la difficulté présentée au joueur, qui augmente avec chaque niveau.

Cela dit, ne nous emballons pas trop vite : un brevet ne signifie pas nécessairement que le projet sera abouti. En réalité, il s’agit plus d’une étape préliminaire, effectuée pour éviter que d’autres entreprises ne puissent s’accaparer la technologie nouvellement développée. D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu’un brevet pour la manette PlayStation ne mène à rien : déjà en 2020 avait été remarqué un brevet relatif à des capteurs biométriques, qui aurait permis d’adapter les jeux aux effets qu’ils ont sur les joueurs en temps réel.

C’est que, si développer une technologie est compliqué, la mettre en application est plus compliqué encore. Les manettes DualSense, bien que de qualité, ont un gros défaut : une batterie ridiculement faible, entre dix et sept heures pour les DualSense Edge. Il n’est pas surprenant que l’ajout d’une technologie telle que la variation thermique soit un nouveau coup à cette durée de vie, qui s’en retrouverait encore réduite.

Il s’agit d’un équilibre complexe que doivent suivre les constructeurs : nouveauté, durée de vie… mais aussi poids, une manette trop lourde serait problématique, forme, une manette se doit d’être le plus ergonomique possible avant tout.

Si cette nouvelle technologie peut déjà faire rêver les esprits, surtout lorsqu’on voit ce que des jeux comme God of War Ragnarök ont pu faire avec les capacités actuelles de la manette, il est important de rester les pieds sur terre – et de faire preuve de patience. Une nouvelle manette, pourquoi pas, mais d’abord faudrait-il s’intéresser aux faiblesses de celles qui existent actuellement, et éviter que les défauts de l’une ne s’aggravent sur celle qui la suive…