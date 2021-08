The Medium – Une expérience PS5 plus immersive grâce à la DualSense ?

The Medium, sorti le 28 janvier 2021, a été plutôt bien accueilli dans le monde du jeu vidéo. Il faut dire que son père, le studio Bloober Team a de la bouteille et n’en est pas à sa première réussite. Avec une sortie uniquement sur Xbox Series, nous aurions pu penser qu’il s’agirait d’une exclusivité Microsoft. Que nenni ! Des rumeurs ont peu à peu fait leur apparition quant à un portage sur PlayStation 5.

Rumeurs qui se confirment grâce à un nouveau trailer dévoilé par les développeurs, expliquant comment les fonctionnalités de la DualSense vont s’intégrer dans l’aventure horrifique à double réalité. Voici donc ce qui nous attend chez Sony :

Les gâchettes adaptatives : lorsque nous devrons charger notre onde spirituelle, les gâchettes seront d’abord résistantes, nous donnant l’impressions que l’absorption est difficile ; puis elles deviendront plus souples lorsque l’énergie finit d’être emmagasinée.

: lorsque nous devrons charger notre onde spirituelle, les gâchettes seront d’abord résistantes, nous donnant l’impressions que l’absorption est difficile ; puis elles deviendront plus souples lorsque l’énergie finit d’être emmagasinée. Le retour haptique : il nous permettra de ressentir les impacts et la pression exercés par les papillons de nuit lorsque nous utilisons notre bouclier spirituel. Et lorsque Marianne devra retenir son souffle pour ne pas se faire repérer par The Maw, nous pourront ressentir la détresse respiratoire de celle-ci grâce aux vibrations de la manette.

: il nous permettra de ressentir les impacts et la pression exercés par les papillons de nuit lorsque nous utilisons notre bouclier spirituel. Et lorsque Marianne devra retenir son souffle pour ne pas se faire repérer par The Maw, nous pourront ressentir la détresse respiratoire de celle-ci grâce aux vibrations de la manette. Capteurs de mouvement, pavé tactile, sons et lumières : d’autres compatibilités sont apparemment développées, comme avec le capteur de mouvement et le pavé tactile lors des phases d’explorations et de recherches. Certains sons bien particuliers sortiront directement de la manette, la barre lumineuse de la DualSense sera également mise à contribution, notamment lorsque nous croiserons des ennemis.

Pour l’heure, nous n’avons qu’un aperçu en ce qui concerne The Medium, et le producteur de Bloober Team nous annonce (traduction libre) :

Vous pouvez vous attendre à vivre des moments de l’histoire choisis par nos soins pour être améliorés par ces fonctionnalités… mais ne voulons pas vous gâcher la surprise. Nous gardons encore quelques tours dans notre sac

Le but recherché est bien d’offrir une expérience plus immersive et intuitive. Mais cela fonctionnera-t-il ? On le sait, dans des jeux comme Astro Bot, les fonctionnalités de la DualSense ont rendu l’aventure plus sympathique. Mais dans un titre comme The Medium, cela aura-t-il un réel intérêt ? La manette new-gen est-elle une vraie révolution ou bien un simple gadget ?

Il n’y a plus qu’a attendre la sortie du titre prévue pour le 3 septembre de cette année, et pour les amoureux des versions physiques, rassurez-vous, elles seront de la partie le même jour. Et vous, que pensez-vous de la DualSense?