The Medium – L’exclusivité horrifique de Microsoft bientôt sur PS5 ?

The Medium, l’exclusivité de Microsoft, serait-il sur le point de s’ouvrir à un plus grand spectre de joueurs ? C’est en tout cas ce que laissent penser les dernières rumeurs qui circulent autour du jeu d’horreur psychique de Bloober Team. Bien qu’imparfait, le jeu a su trouver son public, que ce soit sur console ou sur PC, comme notre bon ami Riku qui lui avait décerné un 8 et le titre “coup de cœur de la rédaction” lors de son test du jeu. Il ne serait donc pas étonnant de voir les développeurs chercher à atteindre un plus large public avec un portage.

Il est vrai que Microsoft n’avait jamais précisé que The Medium serait une exclusivité pure à leur plateforme ou seulement temporaire, même si la première option avait semblé s’imposer au fil des mois. Pourtant, peu à peu, des rumeurs ont commencé à se développer sur le web concernant ce fameux portage sur PlayStation 5, une rumeur qui se renforce ce week-end par le biais de l’ESRB. En effet, l’organisme américain de classification des jeux vient d’ajouter une pierre à l’édifice en listant la console de Sony comme plateforme de The Medium.

Alors, simple coquille de leur part ou précision un poil trop hâtive, le mystère reste entier. Toujours est-il que depuis, la rumeur va bon train malgré l’absence de date ou de réaction de la part des studios concernés. Rien n’est donc encore sûr, mais il faut reconnaître que The Medium serait un plus dans le catalogue de la PlayStation 5 qui est, pour l’instant, un poil léger en matière de contenus, surtout d’un point de vue horreur.

Bien qu’encore incertaine, cette rumeur autour de The Medium est le parfait exemple de l’évolution du traitement des exclusivités qui s’opère ces dernières années. L’exclusivité devient de moins en moins un argument de fidélisation des joueurs, tant les jeux dit “exclusifs” sont au final de plus en plus temporaires seulement avant d’apparaître sur les autres consoles. Faut-il donc s’attendre à voir le concept d’exclusivité disparaître pour laisser place à des sorties de jeux plus globales ? Seul le temps nous le dira.