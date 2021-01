The Medium – Un making-of centré sur les pouvoirs de Marianne

À quelques jours de sa sortie, The Medium se voit offrir une nouvelle vidéo ou making-of par son studio de développement, Bloober Team. Après nous avoir donc présenté l’univers, les enjeux ou encore la partie sonore du jeu, en mettant en avant le talentueux compositeur japonais Akira Yamaoka, voilà que l’on nous en dit un peu plus sur les pouvoirs d’un médium et donc par extension ceux que Marianne pourra utiliser durant son périple.

Bien évidemment, il est question de la capacité de Marianne a voir le monde spirituel, de connaitre ses influences sur le nôtre et de pouvoir interagir avec ce dernier, tout comme elle peut s’y projeter via son enveloppe astrale. Elle dispose aussi de capacités lui permettant de voir des objets ou mécanismes cachés derrière des murs par exemple, ou encore de “sentir les énergies et émotions en provenance de certains objets”.

En gros cette dernière capacité nous permettra d’en apprendre davantage sur des événements passés. D’autres choses du genre sont aussi au menu, comme le fait de pouvoir révéler des événements antérieurs à notre venue dans un lieu en interagissant avec un objet appelé fragment d’âme. Marianne assiste alors a une petite saynète narrative mettant en avant celui a qui appartient ou appartenait l’âme en question.

Dans le plan spirituel, Marianne pourra user de ses pouvoirs pour permettre à certaines âmes bloquées à en ce lieu pour diverse raison de traverser et ainsi enfin reposer en paix. Cet endroit étant en fait une sorte d’entre deux entre notre réalité et la mort, certaines âmes y restent prisonnières, car ayant par exemple encore des attaches dans notre monde.

Pour ce qui est du reste, nous vous laissons le découvrir par vous-même via le trailer ci-dessous, mais avouez que tout cela est plutôt alléchant ou via notre Point Wiki dédié au jeu.

Enfin, rappelons que The Medium sortira le 28 janvier prochain sur Xbox Series X|S et PC.