The Medium s’offre un somptueux et perturbant live action trailer

Une fois n’est pas coutume, nous allons parler live action trailer avec celui du bien nommé The Medium, survival-horror développé par la Bloober Team et qui paraitra le 28 janvier prochain sur Xbox Series X|S et PC. Le jeu étant une exclusivité console Microsoft, il est peu probable qu’il sorte sur PlayStation 5 prochainement, même si on pourrait le voir débarquer d’ici un an sur la machine de Sony comme l’avait fait Blair Witch par exemple.

Il est de plus en plus rare de voir apparaitre sur nos écrans des live action trailer, ou en tout cas de qualité, et lorsque l’un d’entre eux nous parvient, il est toujours pertinent de le mettre en avant. On sait que la Bloober Team a toujours eu un rapport particulier avec l’art et l’artiste, la dilogie Layers of Fear mettant en avant la peinture et le cinéma, Observer se voulant très cinématographique et Blair Witch est lui carrément la suite au film de 1999.

On n’est alors pas surpris de la qualité visuelle et de réalisation de la nouvelle bande-annonce consacrée à The Medium, plantant le décor avec certains plans hallucinants de beautés visuellement inspirés par les travaux, que l’on vous recommande, de l’artiste polonais Zdzislaw Beksinski. On vous laisse savourer.

Pour la petite histoire, The Medium nous place dans la peau de Marianne, une médium qui tiraillait par de nombreuses visions de meurtres d’enfants et qui décident alors d’élucider ce mystère en se rendant dans l’hôtel désaffecté Niwa, lieu qui au cœur même de ses visions. Elle y fera là la connaissance d’une jeune fille du nom de Sadness qui l’aidera dans sa quête à sa manière, puisque cette dernière n’évolue pas sur le même plan que le nôtre.

En effet, Marianne a la possibilité de projeter son esprit dans un univers parallèle qui est celui des esprits et qui tient ici une place importante dans l’intrigue, puisqu’étant aussi le lieu de vie de la principale menace du jeu, l’entité The Maw doublée par un certain Troy Baker. Cette dualité d’univers sera aussi au cœur des mécaniques de jeu et de progression, sachant que l’on peut évoluer dans les deux en temps réel.