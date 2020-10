Enfin une date de sortie pour The Medium !

The Medium a été dévoilé il y a quelques semaines comme l’un des premiers jeu exclusifs de nouvelle génération à voir le jour avec la Xbox Series X (et PC). Le titre, développé par la talentueuse Bloober Team, nous placera dans un contexte paranormal dans lequel nous devons progresser à travers deux réalités différentes, à grands renforts d’ambiances tendues. Rien de bien surprenant d’ailleurs quand on connait le talent du studio dans le domaine. Et aujourd’hui, nous avons enfin la date de sortie de The Medium !

Tout d’abord, il est bon de savoir que la date de sortie de The Medium sera identique que l’on soit sur Xbox Series X, ou sur un PC traditionnel. De plus, outre la date, le studio nous offre un nouveau trailer bienvenue pour un titre qui fait déjà frissonné les fans de Layers of Fear. Sur la vidéo en question, l’accent est mis sur les différents scénarios qui accompagneront le jeu, avec en prime quelques commentaires de la part de l’équipe :

“Voici une nouvelle vidéo qui examine de plus près la double réalité du monde, illustrant le style artistique sombre qui a été inspiré par l’artiste polonais Zdzis?aw Beksi?ski, en particulier pour son travail sur la dystopie surréaliste. Les artistes de la Bloober Team ont étudié de près le style ses peintures pour donner vie à cette atmosphère cauchemardesque si particulière, qui à son tour se combine avec la bande sonore d’Arkadiusz Reikowski (Layers of Fear) et d’Akira Yamaoka (Silent Hill) pour créer une expérience qui vous fera sans aucun doute dresser les cheveux sur la tête.”

On ne vous le cache pas, chez New Game Plus, on est plutôt hypé, compte tenu des nombreux fans de Silent Hill présent dans la rédac’, et nous attendons avec impatience la date de sortie de The Medium qui a été arrêtée au 10 décembre 2020. Ainsi, les joueurs qui voudront retrouver des sensations de tensions n’auront plus qu’à attendre un mois après l’arrivée de la nouvelle génération de consoles.

Maintenant, nous vous laissons avec la fameuse bande annonce officielle évoquée plus haut :