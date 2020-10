Un renfort de poids pour le développement de Fable 4

C’était LA grosse surprise made in Microsoft de cette année. Fable, la légendaire trilogie fantasy qui a fait les beaux jours des deux premières Xbox nous reviendra très prochainement sur la Series X. Un retour en terre d’Albion marqué par un trailer à la hauteur de l’humour décalé de la série, révélé en toute fin de présentation. Depuis évidemment, ce n’est que questions et suppositions sur la sauce à laquelle ce “Fable 4” se laissera dévorer.

Et récemment, nous avons eu l’occasion d’en apprendre davantage sur certains aspects, comme le fait qu’il comportera un mélange d’idées classiques et nouvelles. Malgré cela, il est clair que la communauté des fans souhaite vivement en apprendre davantage sur ce voyage à venir, en particulier sur des questions telles que la date de sortie (même approximative). Cependant, comme l’indique VGC, le profil LinkedIn de Bill Geise, créateur de Turn 10 Studios – créateurs de Forza Horizon – mentionne qu’il travaillera également sur ce nouveau Fable 4. Une déclaration qui indique donc que son studio collaborera main dans la main avec celui de Playground Games, qui est à la tête de ce projet ambitieux.

D’ailleurs, on en profite pour rassurer les quelques joueurs que le jeu ne sera pas un MMO, mais bien une aventure jouable en solo, comme au bon vieux temps. Bien entendu le titre conservera aussi cette patte “humoristique” propre à la série, et qui nous promet d’ores et déjà un univers haut en couleur.

À ce jour, Microsoft n’a pas déclaré que Turn 10 Studios est officiellement impliqué dans le développement de Fable, mais si c’est le cas, le soutien interentreprises pourrait permettre au jeu de voir le jour plus tôt que prévu. Nous espérons donc que cette coopération entre les équipes sera réelle, afin que le futur représentant de la franchise soit prêt à arriver sur le marché dès qu’il sera dans les meilleures conditions pour émerveiller à nouveau ses fans.