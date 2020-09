The Medium – Un premier épisode behind the scenes intriguant

Le nouveau jeu de Bloober Team refait parler de lui avec la sortie d’un making-of de The Medium dans lequel on en apprend un peu plus sur cette mystérieuse exclusivité Microsoft.

On vous en parlait au début de l’été, le studio polonais nous présentait The Medium lors d’un épisode Inside Xbox en mai. Le joueur y incarnera Marianne, une médium évoluant à travers deux mondes à la fois et devra comprendre l’origine de ses visions. C’est d’ailleurs cet aspect du gameplay qui intrigue et qui nous pousse à en savoir plus.

On peut lire la mention “first episode” sur le tweet et dans la description YouTube de la vidéo, ce qui implique forcément qu’il y aura plusieurs vidéos behind the scenes. Dans ce premier épisode, nous avons droit aux commentaires de Wojciech Piejko, lead game designer et Jacek Zieba, l’un des producteur. Ceux-ci nous expliquent un peu plus l’un des points clés du jeu : la dualité.

Tout dans ce jeu sera guidé par ce thème et nous plongera dans un monde (ou deux) dans lequel rien n’est tout noir ni tout blanc. En effet, nous aurons droit à différents points de vues avec l’écran splitté et les événements qui nous paraissent beau dans un monde le seront beaucoup moins dans l’autre.

De plus, il sera compliqué de comprendre les différents événements dans le sens où on ne pourra savoir de prime abord si ceux ci sont bons ou mauvais.

Pour celles et ceux qui seront restés jusqu’à la fin de la vidéo, une surprise de taille les attend. En effet, on apprend la présence de Troy Baker dans le rôle de The Maw, l’antagoniste principal. Baker est un comédien de doublage et un musicien très présent dans le jeu vidéo.

Vous l’aurez sûrement déjà entendu dans les rôles de Booker Dewitt (Bioshock Infinite), Sam Drake (saga Uncharted), Joel (The Last of Us) ou encore Higgs (Death Stranding) et nous pourrons le retrouver dans le rôle de Bruce Banner très prochainement dans Marvel’s Avengers le 4 septembre.

Toutes ces annonces font de The Medium un projet très prometteur mais surtout énigmatique. Peu de séquences nous sont montrées et le studio devrait garder secret sur encore beaucoup d’éléments d’ici sa sortie prévue pour la fin d’année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X. On rappelle aussi qu’il est toujours possible de précommander le jeu dès maintenant.