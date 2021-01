The Medium nous gratifie de 14 minutes de gameplay bien glauques

Hitman troisième du nom n’est pas le seul gros morceau de janvier, même s’il va vider pas mal d’encriers à sa sortie, car un autre objet vidéoludique va probablement cristalliser une bonne partie de l’attention des joueurs en cette fin de mois. The Medium, nouveau jeu du studio polonais Bloober Team (Observer, saga Layers of Fear, Blair Witch), se prépare en effet à faire son apparition après un report de dernière minute.

C’est le 27 janvier prochain que l’on pourra découvrir cette nouvelle entrée horrifique aux forts accents nineties sur Xbox Series X|S et PC avec d’ailleurs sa disponibilité day-one sur le Game Pass. Pour information, inutile d’attendre sa sortie sur d’autres supports, puisque The Medium est une exclusivité Microsoft, un point c’est tout, donc pas de sortie sur consoles PlayStation, et encore moins sur l’ancienne génération.

Aussi, il est toujours agréable de voir un constructeur faire confiance à un studio indépendant talentueux comme l’est Bloober et après avoir grillé la politesse avec Blair Witch à Sony pour en faire une exclusivité temporaire sur Xbox One et PC, voilà que le géant américain remet ça, mais en supprimant cette fois-ci l’aspect “temporaire” justement.

Mais trêve de bavardages, nous sommes ici avant tout pour découvrir le nouveau trailer, qui est en fait une longue séquence de gameplay de 14 minutes dans laquelle on peut se faire une idée un peu plus précise de ce qui nous attend dans The Medium.

Au programme : une ambiance glauque à souhait, une vue à la troisième personne avec un système de caméra fixe dynamique, des pouvoirs spirituels, de petites énigmes, une dualité d’univers parallèles nous renvoyant à un certain Silent Hill mais avec ses particularités propres, une gamine cauchemardesque, ainsi qu’une vilaine créature nous voulant du mal.

Voilà qui donne l’eau à la bouche, sachant en plus que la partie sonore du jeu a été confiée à un certain Akira Yamaoka (qui a travaillé sur les licences Silent Hill, Shadows of the Damned et Killer is Dead), rien que ça. Quand on sait en plus que The Medium est un jeu hommage au genre du survival-horror à l’ancienne et plus particulièrement à Silent Hill, il y a de quoi être tout émoustillé. On vous en reparle très vite…