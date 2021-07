Silent Hill – Bloober Team brise les espoirs des fans

Alors que nous apprenions très officiellement que Bloober Team, développeur de titres comme Blair Witch ou The Medium, avait signé un accord pour travailler avec Konami, il n’avait pas fallu longtemps pour qu’une petite musique se mette en place : c’était sûr, Bloober était sur le prochain Silent Hill.

Les fans de la licence et autres fins limiers des internets avaient alors déniché des infos sur trois jeux en préparation, notamment grâce à des documents de demande de subvention à l’Union Européenne. Les trois jeux en question portent des titres de travail : H2O, Black, et Dum Spiro.

Si H2O a vite été confirmé comme étant Layer of Fear 2, Black et Dum Spiro restaient chacun un possible Silent Hill. Jusqu’à de récentes déclaration des studios.

« Les spéculations sur internet fondées sur des information périmées ou incomplètes conduisent souvent à d’étranges théories chez les gamers. [Outre Layer of Fear 2], nous avons proposé deux projets, dont les noms de code sont respectivement Dum Spiro et Black. Après différentes versions de Dum Spiro, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne pourrions livrer le jeu dans une forme qui respecterait son sujet tout en étant viable commercialement. En bref, Dum Spiro n’est plus actuellement en développement. De la même façon, l’idée initiale pour Black a été abandonnée, et si nous développons toujours un jeu sous ce nom de code, c’est un projet complètement différent de ce que vous avez pu lire sur internet ces derniers jours. » – Tomasz Gawlikowski, Chief Marketing Officier pour Bloober Team, à IGN.

Sans le nommer directement donc, Gawlikowski nous dit “non, nous ne développons pas de Silent Hill”. Lors de cette déclaration à nos confrères d’IGN.com, le CMO de Bloober Team a aussi déclaré que le studio est actuellement au travail sur deux projets, tous deux plus ambitieux que ne l’a été The Medium, l’un étant entré en production, l’autre toujours en pré-production. Il prend soin de préciser que là encore, aucun de ces deux jeux n’est lié aux rumeurs qui ont circulé sur internet ces derniers temps.

Voilà pourtant un moment que les rumeurs se font insistante sur un Silent Hill développé par les studios polonais… Le projet a-t-il effectivement été lancé, avant d’être mis de côté, comme pour ce Dum Spiro ? Toujours est-il qu’avec ces déclarations, les fans risquent de se tourner à nouveau vers Blue Box Games Studios, qu’ils avaient fini par laissé un peu tranquilles…