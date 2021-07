Silent Hill – Et si un nouvel épisode n’était pas une si bonne nouvelle ?

Après les folles théories autour du projet Abandonned, soupçonné par certains d’être en vérité un nouveau jeu Silent Hill dirigé par Hideo Kojima, accusé par d’autres de communication particulièrement maladroite, voilà que l’attention se focalise désormais sur l’accord signé entre Konami (propriétaire de la marque Silent Hill) et Bloober Team (développeur à succès de jeux d’horreur narratifs, tels que l’adaptation de Blair Witch, ou dernièrement The Medium).

Les fans y voient évidemment l’annonce d’un prochain épisode de Silent Hill développé par les Polonais (d’autant que ce n’est pas la première fois qu’on en parle…). La bonne nouvelle, c’est que cela permettra à Hassan Kahraman – dans le cas où ce n’est effectivement pas un acteur embauché par Kojima – de respirer un peu. Pendant que la horde de fans réclamant des jeux Silent Hill se focalise sur Blobber, ils laissent Kahraman tranquille !

Mais au-delà de ces deux grosses rumeurs, on se demande s’il ne serait pas plus sain de laisser Silent Hill là ou il est. Certes, c’est une licence majeure du jeu vidéo, et on peut comprendre que les joueurs ayant apprécié les premiers épisodes en veulent plus. D’autant qu’une grande partie des fans ne s’est jamais vraiment remise de la déception post-PT : une annonce aussi tonitruante qu’inespérée, mettant le très respecté créateur japonais Hideo Kojima aux commandes de la licence, immédiatement suivie par un drama digne des pires télénovelas, avec des claquements de portes et des larmes…

L’affaire a laissé des marques chez les joueurs, et explique probablement en partie l’excitation qui se manifeste à chaque rumeur de retour de la licence. L’autre partie de l’explication, c’est évidemment la qualité des jeux. Au départ outsider, Silent Hill se voulait la “réponse commerciale” de Konami au Resident Evil de Capcom. Cependant, l’équipe de développement a eu l’intelligence et le talent de produire un jeu suffisamment différent pour qu’il quitte immédiatement ses habits de concurrent pour mener sa propre carrière en toute indépendance. Silent Hill 2, considéré par beaucoup comme l’un des tous meilleurs (si ce n’est LE meilleur) survival horror jamais publiés, finira d’imposer la série.

Et c’est le plaisir de la découverte de ces jeux que les fans espèrent retrouver dans une éventuelle suite. Spoiler : ça ne marchera probablement pas. Non pas que les suites sont systématiquement mauvaises – cf. The Witcher III – mais ce plaisir de la découverte conjugué à l’enjolivement par le temps de nos souvenirs placent nos attentes beaucoup trop haut pour qu’un jeu, quelle que soit sa qualité, puisse les satisfaire.

L’histoire nous a montré que peu de jeux “légendaires”, absents des catalogues depuis quelques années, réussissent leur retour avec un nouvel épisode : Medievil, Crash 4, Fear Effect, Mass Effect Andromeda, Sly… Aucun des retours de ces grandes licences n’a vraiment été un “retour gagnant”, même quand les jeux ne sont pas foncièrement mauvais. Même Advance Wars, annoncé à l’E3 2021 et pas encore sorti, essuie déjà des critiques quant à son look.

Parce que ce qu’on recherche, en fait, c’est de retrouver le frisson de la découverte, l’enchantement d’entrer complètement dans un univers qui nous était jusqu’alors inconnu. C’est ce qui a plu avec les premiers Silent Hill. Mais on ne découvre pas un jeu deux fois. Et plutôt que de réclamer à corps et à cri des suites ou des reboots qui ont 8 chances sur 10 de nous décevoir, peut-être devrions-nous aller voir du côté des propositions originales. C’est là que se cache la découverte…