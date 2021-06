Konami et Bloober Team annoncent un partenariat, Silent Hill en approche ?

Voilà une rumeur qui traine depuis quelques mois déjà, celle de voir un Silent Hill inédit édité par Konami, et non Sony, et développé par le studio polonais Bloober Team, et non Kojima Productions. Ce “ouï-dire” vient du développeur lui-même d’ailleurs et pour être plus précis par l’intermédiaire de son PDG Piotr Babieno, qui déclarait en février à nos confrère de Gamesindustry.biz travailler sur une licence d’horreur avec un éditeur très célèbre.

Ni une, ni deux, tous le monde a fait le rapprochement avec Silent Hill, puisque Bloober venait de sortir The Medium, jeu rendant un hommage appuyé à la saga de Konami et qui pouvait se targuer d’avoir un certain Akira Yamaoka à la composition de certain morceaux musicaux du jeu. On rappelle que le monsieur est le compositeur historique de la licence horrifique qui débuta en 1999 sur PlayStation. Et voilà que naquit donc la rumeur, jamais infirmée, et qui nous donne encore aujourd’hui l’eau à la bouche.

Alors certes, rien n’est encore confirmé par l’une ou l’autre des parties, mais il semblerait que cela soit pour bientôt, car si nous ne pouvons vous garantir à 100% qu’un nouveau Silent Hill est en cours de développement du côté de la Pologne, une annonce faite en cette matinée va néanmoins dans ce sens. En effet, Konami et Bloober Team viennent d’officialiser un partenariat pour de la “production de contenus”, comme le déclare Hideki Hayakawa, Président de Konami.

Nous produisons des contenus de divertissement originaux et des façons d’en profiter grâce aux technologiques actuelles. D’importants changements sont attendus à l’avenir dans l’industrie du divertissement numérique. Nous sommes impatients de combiner les caractéristiques et les forces de Bloober Team aux nôtres afin de créer des contenus de haute qualité.

Aucune autre annonce n’a été faite hormis celle-ci. Les deux entités dévoileront le fruit de leur association plus tard, “lorsque les détails auront été décidés” nous dit-on. Reste que les deux parties semblent enchantés par ce partenariat que l’on espère nous être fructueux, avec forcément un nouveau Silent Hill à venir. En tout cas, on ne voit pas trop ce qui pourrait ressortir de ce partenariat que Piotr Babieno qualifie d’historique pour Bloober Team.

C’est pour moi un jour historique et le point culminant de plusieurs années de travail. Le fait qu’une entreprise renommée telle que Konami ait décidé de coopérer stratégiquement avec Bloober Team signifie que nous faisons également partie des leaders du jeu vidéo, et que nous sommes devenus un partenaire égal pour les principaux acteurs du marché.

Quant à Abandoned de Sony (qui serait un nouveau Silent Hill derrière lequel se cache Hideo Kojima) et tout le délire qui tourne autour, nous ne nous lancerons pas dans une longue tirade le concernant et préférons tout simplement attendre de voir ce qu’il en est réellement. Enfin, et puisque vous êtes de gentils petits lecteurs, nous conclurons par un petit trailer et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du tout premier dévoilé pour promouvoir un certain Silent Hill sur PlayStation, on vous en a déjà parlé non ?