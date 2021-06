Une chasse au trésor IRL qui cacherait un nouveau Silent Hill ?

Le fans de Kojima font de l’hypertension

Voilà quelques jours que la sphère crypto-machin s’affole sur Twitter et Reddit autour de la promesse d’une annonce d’un possible-éventuel-hypothétique-futur Silent Hill prétendument réalisé par Hideo Kojima. Un projet qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais celles de ces derniers jours font un peu la différence et se révélant particulièrement ludiques.

C’est en effet une véritable chasse au trésor qui s’est lancée sur internet, à la recherche de multiples indices qui viendraient confirmer ce nouveau Silent Hill signé de Kojima. Tout est parti d’un tweet un peu trop transparent pour être vrai (et supprimé depuis):

Ça commence par un S, ça finit par un L … Les joueurs se sont vite emballés, à tel point que l’auteur du tweet, Blue Box Games Studios, a dû rapidement faire un démenti, indiquant que non, son jeu, Abandonned, n’était pas Silent Hill, et que le studio n’était pas en relation avec Hideo Kojima.

Mais trop tard, la machine était lancée, et depuis, une horde de fans passionnés de messages codés cherche dans tout et n’importe quoi des indices qui viennent à montrer que, si, Kojima est bien en train de teaser le nouveau Silent Hill.

Et il faut bien avouer que si certaines théories sont vraiment tirées par les cheveux, certains détails sont troublants. Rappelons donc que tous ces mystères tournent autour d’un jeu qui porte le titre provisoire d’Abandonned, signé par un studio nommé Blue Box Games Studios, et développé par un certain Hasan Kahraman. Initiales H.K., comme un certain développeur japonais superstar… Coïncidence ? Peut-être. Mais un utilisateur de Twitter (@just_shav) a relevé que Kahraman était justement la traduction turque d’Hideo, selon Google Translate ! Là, ça commence à faire beaucoup…

Des commentaires au Tweet en question relèvent que la traduction de Google est erronée. Nos connaissances à la fois en japonais et en turc sont un peu trop limitées pour qu’on puisse avoir un avis là-dessus, mais si c’était vraiment une erreur du traducteur, cela pourrait aussi aller dans le sens de la théorie du Silent Hill : quelqu’un (un développeur japonais superstar, par exemple) se serait amusé à traduire son nom via Google pour créer un alter-ego fictif… ?

Plus troublant encore, « Blue Box Games Studios ne semble avoir aucune existence légale, ainsi que les détectives privés de Twitter l’ont noté. En tous cas, pas en tant que « marque », comme le montre une rapide recherche de dépôt légal. Ces mêmes détectives privés de Twitter ont aussi réalisé que les quelques employés du studio qu’on trouve sur LinkedIn utilisent des photos issues de banques de données. Voilà qui commence à faire beaucoup d’éléments étranges !

On trouve aussi beaucoup “d’indices” bien plus tirés par les cheveux, qui desservent peut-être plus la cause qu’autre chose. Ainsi, des observateurs pointilleux ont remarqué que dans le teaser du jeu Abandonned, alors qu’on aperçoit un graffiti sur un mur, un arbre vient marquer “comme-par-hasard” les lettres P et T…

Le seul autre jeu développé par Blue Box Games Studios est un jeu mobile, qui semble aujourd’hui retiré du PlayStore – s’il n’y a jamais figuré – intitulé The Wisperer, et dont l’icône reprend l’empreinte de main qui ornait le matériel marketing de Death Stranding, comme les PlayStation 4 à l’effigie du jeu :

Certains voient aussi d’étranges coïncidences dans certaines dates, reconnaissent le logo des PlayStation Studio en négatif dans le logo de Blue Box Games Studios, et autres pseudo-liens parfois très très lointains (la bannière YouTube de Blue Box Games Studio est une photo de… collines ! (“Hills”, en anglais)…

Quelques éléments troublants donc, noyés au milieu de théories à rendre jaloux les plus grands des complotistes. Alors peut-être Hideo Kojima est-il derrière cette chasse au trésor mondiale, ou peut-être un petit malin a semé des éléments sur la toile pour créer du buzz ? Dans ce dernier cas, c’est une franche réussite !

Dans tous les cas, un trailer promis par les gens derrière Blue Box Games Studios devrait nous en dire plus, voire révéler le pot aux roses… Un trailer était prévu pour une publication en ce début de semaine, mais a été retardé à (pour le moment) vendredi, ce qui vous laisse un peu de temps pour participer à la chasse aux énigmes ! Le danger étant que ce jeu de piste aura peut-être été plus passionnant que ne le sera le jeu lui-même.

Allez, et un dernier petit indice pour la route : Hideo Kojima s’était déjà caché derrière de faux studios pour annoncer Metal Gear Solid V et P.T. …