Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill, Siren et Gravity Rush quitte Sony

Voilà une nouvelle qui pose question sur quelques petites rumeurs sorties ces derniers temps, mais qui interroge aussi sur le futur de certaines licences chez Sony. Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill, de la franchise horrifique Siren, mais aussi de la licence Gravity Rush vient d’annoncer avoir quitté SIE Japan Studio pour fonder sa propre boite, Bokeh Game Studio.

Et il n’est pas parti seul, puisque deux de ses compères de longue date, Kazunobu Sato et Junya Okura, ont fait leur valise avec lui pour participer à la fondation du nouveau studio qui sera donc dirigé par ce trio. Relayée sur Twitter par @Archipel, cette annonce est assez surprenante et inattendue, mais elle rejoint l’idée que de nombreux grands créatifs Japonais préfèrent aujourd’hui prendre leur indépendance vis-à-vis des grosses majors pour mener à bien leurs projets.

Congratulations to our friends Keiichiro Toyama (Silent Hill, SIREN & Gravity Rush director), Kazunobu Sato (producer on The Last Guardian) and Junya Okura for taking a new step in their career and founding @BokehGameStudio, after many years spent at SIE. https://t.co/8ooUlvjOeJ pic.twitter.com/n4KM3k10sd — Archipel | アルシペル (@SailToArchipel) December 3, 2020

D’autres comme Shinji Mikami, Fumito Ueda ou encore Hideo Kojima ont pris la même initiative il y a déjà quelque temps par exemple. On a alors hâte de voir ce que va donner ce nouveau studio tant sont trio fondateur est incroyablement talentueux et toujours surprenant dans son approche du jeu vidéo, en proposant à chaque fois du jamais vu.

Aussi, la question du fameux Silent Hill exclusif à la PlayStation 5 se pose alors. Beaucoup de rumeurs relayaient en effet que Keiichiro Toyama avait repris en main la franchise pour le compte de Sony en partenariat avec Konami qui sous-traitait alors, ne souhaitant plus trop s’investir dans le développement de jeux vidéo. On sait donc maintenant que ce n’est plus possible, même si peu surprenant, après tout le monsieur n’a pas retravaillé directement sur la licence depuis le premier jeu.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que ce Silent Hill est abandonné pour autant, puisque les derniers bruits de couloir donnent le développement à Hideo Kojima avec une annonce prévue pour aux Game Awards, à voir si on aurait affaire à la renaissance de Silent Hills ou au fameux remake du premier épisode dont on parle tant dans tous les canards traitant du jeu vidéo.

Par ailleurs, vient-on d’assister à la mise à mort des franchises Siren et Gravity Rush ? Pour ce qui est de la première, ce ne serait pas étonnant tant elle est de niche finalement de par un principe de jeu et une difficulté qui ne parlera qu’a un public spécifique, et ce, même si les trois épisodes sortis sont géniaux. Le dernier épisode en date, Siren: Blood Curse est sortie sur PlayStation 3 en 2008 et est considérée comme l’un des jeux les plus effrayants de cette génération de consoles (et l’est encore aujourd’hui).

Concernant les aventures de Kat, on garde l’espoir que Sony continue de nous offrir des jeux la mettant en scène, mais il faudrait alors un nouveau réalisateur fort qui apporte une réelle plus-value à l’œuvre. Gravity Rush 2 ne fut certainement pas le gros succès espéré par Sony et on ne sait toujours pas depuis si l’entreprise japonaise compte encore sur la licence.

Enfin, nul doute que la fondation de ce nouveau studio par trois vétérans du développement de jeu vidéo japonais n’est pas anodine et que l’on entendra très vite parler de Bokeh Game Studio. L’idée de revoir Keiichiro Toyama, véritable génie, reprendre véritablement du service avec un nouveau projet ambitieux éveille notre curiosité et fait monter notre jauge d’impatience comme rarement.