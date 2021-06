Death Stranding Director’s Cut tissera bientôt des liens avec la PS5

Alors que le Summer Game Fest de Geoff Keighley venait tout juste de débuter, nous avions déjà la visite d’un invité mystère. Et même si nous avions de fortes raisons de penser qu’Hideo Kojima serait bien présent durant la conférence, cela a été un grand plaisir de constater sa présence, présence qui aurait pu vouloir dire énormément de choses, mais pour autant, il faudra se contenter de “peu”, à savoir l’annonce de Death Stranding Director’s Cut, à venir prochainement sur PS5. Nos très minces espoirs concernant l’annonce d’un hypothétique Silent Hill, ou même simplement l’annonce d’une nouvelle licence en développement, n’auront donc pas tenus bien longtemps.

Pour autant Hideo Kojima sait jouer avec nos émotions et surtout quand il s’agit de toucher la corde sensible des fans de Metal Gear. Mais, même s’il s’amuse ici à tourner Norman Reedus légèrement en ridicule pour nous offrir une petite facétie autour de la licence qui l’aura portée au rang de visionnaire du jeu vidéo, avec un titre intégrant Director’s Cut, nous imaginons qu’en plus des améliorations inhérentes à la PS5, nous devrions aussi y trouver du contenu supplémentaire, et nous imaginerions bien une sorte de nouveau mode de jeu tourné vers l’infiltration pour nous renvoyer à des sensations que nous avons tant aimé par le passé dans la licence Metal Gear, à l’instar de l’ambiance posée dans la vidéo. Mais pour le moment, aucune annonce sur ce que contiendra exactement ce Death Stranding Director’s Cut n’a été faite.

Aussi, cette annonce était tout de même attendue par bon nombre de fans du jeu, et cela reste une excellente nouvelle de voir arriver ce jeu sur PS5 dans une version spécifique, notamment car cela devrait vouloir dire qu’il exploitera comme il se doit la Dualsense. Et quand on sait comment cela peut radicalement changer l’expérience dans certains jeux, il sera très intéressant de découvrir cela. Pas de date de sortie pour le moment, un simple “soon” voulant tout et rien dire à la fois mais nous imaginons, et espérons surtout, que cela devrait arriver entre maintenant et la rentrée de septembre.