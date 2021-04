[Rumeur] Sony aurait refusé le prochain titre de Kojima

L’insider Shepshal_Ed, habitué du podcast Xbox Era, a révélé une nouvelle qui a secoué les fans de Kojima Productions. Selon ses sources, Hideo Kojima aurait consulté Sony pour son prochain jeu et la firme japonaise aurait décliné la proposition. Entre autres causes de refus, les ventes jugées trop faibles du dernier titre en date du créateur: Death Stranding.

Chapitre suivant des aventures d’Hideo : le producteur serait allé frapper à la porte d’une certaine petite boîte nommée “Google” afin de proposer le titre sur Stadia. Refus ou accord, nous n’en savons rien. Toujours est-il que c’est Microsoft qui se serait montré le plus intéressé et aurait signé un contrat avec le père de la saga Metal Gear. Le prochain jeu de Kojima sortira-il alors sur Xbox en exclusivité faute de mieux ?

Toujours selon le bien informé Shepshal_Ed, le prochain jeu de Kojima Productions ferait appel en grande partie au cloud gaming, domaine que Microsoft maîtrise totalement grâce à son écosystème Azur, ce qui n’est pas du tout le cas de Sony, qui devrait d’ailleurs s’appuyer sur le cloud-system de Microsoft pour son futur service en ligne.

Revenons un instant sur les ventes de Death Stranding qui n’auraient pas été à la hauteur des attentes de Sony. Difficile d’avoir des chiffres de ventes précis, mais le titre aurait tout de même battu des records de vente. Malgré cela, le nombre total d’exemplaires vendus n’a pas été dévoilé. Le jeu aurait cependant atteint sur le PlayStation Network les 3 millions de joueurs, et aurait rapporté 24 millions de dollars à 505 Games (maison mère de Kojima Prod.) grâce à ses ventes sur PC (Steam et Epic Store).

