Hideo Kojima parle de la vie après Death Stranding

Cela fait maintenant plusieurs mois que Death Stranding est sorti et même si nous le voyons moins ces derniers mois dans nos fils d’actualité, le premier titre “libre” d’Hideo Kojima (comprenons depuis sa séparation avec Konami) aura fait couler beaucoup d’encre.

Si certains criaient au génie, au renouvellement du story-telling de jeu vidéo, d’autres pointaient du doigt ses défauts, appuyaient avec plus ou moins d’arguments que ce n’était rien de plus qu’un simulateur de promenade romancé. Qu’importe, le titre est rentré dans ses frais et Kojima, confiant, prépare la suite.

Non, il ne prépare pas la suite de ce jeu mais bien de ce qui va suivre pour son studio. C’est en effet ce qu’il a indiqué aux journalistes qui l’ont interrogé pour les colonnes de Livedoor News, un site japonais consacré à l’actualité généraliste.

Ces derniers ont pu poser à une des figures les plus emblématiques de notre média quelques questions intéressantes et ont obtenu en retour des réponses rassurantes pour les fans, enfin, dans une certaine mesure. Attention, le segment qui va suivre est une traduction d’un découpage proposé par Gematsu (retrouvez l’article original dans les sources au pied de cet article).

LN : “Comment s’en est sorti Death Stranding en terme de vente ?” Kojima : ” Les ventes du titre ont permis au studio d’atteindre la somme nécessaire pour faire du profit donc on peut par conséquent considérer qu’il s’agit d’un “succès”. La version PC va sortir prochainement et nous avons pu sécuriser assez de profit pour préparer la suite. Aucune raison de s’inquieter donc. LN : “Pour préparer la suite… ?” Kojima : “Je ne peux rien dire pour le moment vu que nous sommes qu’en phase de planification mais nous nous sommes lancés dans plusieurs projets en coulisse. Tout récemment, un de nos gros projets s’est effondré ce qui m’a profondement déçu. (rire) Enfin, ce sont des choses qui arrivent.” LN : “Quelque chose à dire au sujet des rumeurs qui indiquent que votre studio aurait récupéré les droits de Metal Gear et P.T. ?” Kojima : “Ah ! C’est complètement faux ! Enfin, je n’ai rien entendu de tel. (rire)

Voilà une étrange interview. Effectivement, il s’oppose clairement aux rumeurs qui circulaient en mars dernier et qui indiquaient l’échec désastreux du dernier jeu signé Hideo Kojima. Ceci dit, les rumeurs vont et viennent et même si nous avons ici tendance à estimer ici qu’il n’y a pas de fumée sans feu, le fait que Sony se refuse de détailler les chiffres des ventes de l’oeuvre en question ne peut que mettre la puce à l’oreille. Ça n’engage que nous et ceux qui le veulent.

La vie poursuit donc son chemin et l’auteur ne semble pas prêt a mettre les clés sous la porte ! Rappelons que son titre aura droit à nouveau de faire monter son score lors de sa sortie sur PC le 24 juillet. Pour le moment, si vous n’y avez pas laissé sa chance, vous pouvez la lui offrir exclusivement sur PlayStation 4.