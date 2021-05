Death Stranding, où quand Third Editions essaie de créer du lien

Death Stranding. En voilà une œuvre atypique qui aura fait couler beaucoup d’encre à sa sortie, fin 2019. L’œuvre d’un seul homme diront certains, en oubliant aussi que derrière lui se cache un studio entier qui n’est autre que Kojima Productions. Ce génie du jeu vidéo, et comme vous l’aurez deviné, n’est autre qu’Hideo Kojima, un monsieur que l’on ne présente plus et qui créa des licences telles que Zone of the Enders, Policenauts, Snatchers et surtout Metal Gear.

Death Stranding est donc le dernier jeu en date du créateur, un gros blockbuster au casting léché, avec notamment Léa Seydoux, Norman Redux, Guillermo Del Torro et Mads Mikkelsen, bien moins abordable qu’il n’y parait, car son concept est très surprenant pour un titre de cette envergure. Il faut dire que l’expérience proposée durant les 20 premières heures s’apparente réellement à une simulation de marche en terrain escarpé, chargé de colis à livrer à droite à gauche et d’allers-retours à effectuer.

Pourtant, dès les premières minutes on sent que l’univers post-apocalyptique qui nous est proposé est d’un intérêt certain et a beaucoup de choses à offrir, aussi bien de par l’imagerie incroyable que l’on découvre que de par les thématiques qui sont effleurées durant l’introduction. Cependant, Kojima a décidé ici de ne pas tout nous offrir sur un plateau et avant de pouvoir accéder au vrai récit et toucher du doigt la véritable profondeur insoupçonnée du jeu, il faut le mériter.

S’en suivent des heures de livraison de colis et un jeu se concentrant alors quasi exclusivement sur son gameplay, son plaisir de la découverte environnementale et sur des fondamentaux qui peuvent très sincèrement repousser un grand nombre de joueurs. En cela, Death Stranding est assez particulier, suffisamment recherché pour être intéressant, mais pas forcément abordable pour le plus grand nombre, et ce donc malgré son statut de blockbuster.

Alors oui, c’est un exercice étrange auquel s’est livré ici Kojima et quoi de mieux qu’un bouquin pour tenter d’en comprendre tous les tenants et aboutissants. Comprendre son processus de réflexion et de création, mais aussi un univers qui peut laisser sur la touche dès lors que l’on ne s’y implique pas pleinement. Et c’est ce que nous propose dès aujourd’hui la maison Third Editions avec l’ouvrage “Entre les mondes de Death Stranding – Créer le lien par le jeu” de l’auteur Anthony Fournier.

Une lecture qui propose durant 272 pages de découvrir l’histoire de la création du jeu depuis le départ de Kojima et de son équipe de chez Konami en 2015, qui a mené à la fondation de Kojima Productions, jusqu’à la sortie de Death Stranding. L’auteur entend nous proposer des pistes de réflexion autour de l’œuvre, de la vision de son réalisateur aux messages qu’il cherche à faire passer.

L’ouvrage est comme d’habitude avec Third Editions décliné en deux formats pour sa sortie, une édition First Print et une autre classique. La première est disponible pour 29, 90€ sur la boutique officielle de l’éditeur et propose des couvertures exclusives d’Anato Finnstark (Jaquette) et Daniel Ignacio (Couverture cartonnée), une jaquette réversible reprenant l’illustration de l’édition classique, un ex-libris d’Anato Finnstark, ainsi que le livre en format numérique.

Pour ce qui est de l’édition classique, elle est proposée au prix de 24, 90€ toujours sur la boutique de Third Editions. La bonne nouvelle aussi, c’est que l’ouvrage est déjà sorti, en ce jour du 20 mai 2021 pour être plus précis. Voilà qui promet d’être une lecture intéressante sur une œuvre singulière, d’une complexité assez folle et qui aura marqué par ses partis pris clivants l’industrie et bon nombre de joueurs.