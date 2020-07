Hideo Kojima préparerait un nouveau jeu d’horreur avec le mangaka Junji Ito ?

En ce moment même a lieu la San Diego Comic Con. Enfin, presque. Comme tous les grands événements à destination du public à travers le monde (de l’E3 à la Paris Games Week en passant par la GamesCom), la SDCC a dû renoncer à se tenir de façon traditionnelle, et a donc adopté un format online, la SDCC@home plus en accord avec la situation de pandémie que nous connaissons. C’est dans ce cadre qu’on a pu assister à un entretien avec Junji Ito intitulé “A haunting conversation with Junji Ito”.

Pour les profanes, on parle ici de l’un des maîtres incontestés du manga d’horreur, si ce n’est LE maître du genre, reconnu et respecté à la fois dans le milieu, mais aussi plus largement de la littérature au cinéma, et ailleurs. Alexandre Aja (Haute Tension, La Colline a des Yeux 2006, Piranha 3D…) travaille d’ailleurs depuis plus d’un an sur une adaptation du Maître.

Côté jeu vidéo, car c’est bien ce qui nous concerne ici, il a récemment été assez directement cité dans le jeu World of Horror, dont nous avions essayé la bêta toujours disponible. Et s’il devait participer à un Silent Hill en formant une sorte de Dream Team avec Hideo Kojima et Peter Jackson il y a quelques années, l’histoire en aura voulu autrement.

Cependant, Junji Ito n’aurait pas complètement abandonné l’idée de participer au développement d’un jeu, même s’il faudra se montrer patient. Un fan lui a ainsi demandé à l’occasion de l’entretien pour la SDCC s’il était actuellement lié à un projet de jeu vidéo. Ce à quoi il a répondu :

« Eh bien, la réponse est simplement “non”. Cependant, je connais Hideo Kojima, et nous avons eu l’occasion de parler d’un éventuel jeu d’horreur qu’il pourrait éventuellement réaliser. Et il m’a proposé de travailler sur ce projet, mais il n’y a pas encore de détail ». – Junji Ito durant le SDCC@home

Beaucoup de précautions, d’ “éventuellement” et de “peut-être” dans cette déclaration… Parce que le projet n’est encore qu’une vague idée, ou parce qu’il n’a pas tout à fait le droit d’en parler ? On vous laisse trancher. Mais toujours est-il que la porte n’est pas fermée…

D’ici à ce qu’on ait des infos plus officielles et plus détaillées, n’hésitez pas à (re)découvrir le travail de Junji Ito avec, par exemple Uzumaki (Spirale, en vf), l’une de ses histoires préférées des fans, Tomie, l’histoire qui sera adaptée par A. Aja, ou encore son adaptation de Frankenstein…