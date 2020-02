Preview World of Horror – La terreur à l’ancienne…

Surfant sur la vague amorcée par Return of the Obra Dinn, World of Horror est un jeu d’horreur narratif à la sauce Macintosh des premières heures, celui qui disait “Hello” en écriture attachée au démarrage… Mêlant diverses influences horrifiques, le gameplay du jeu de rôles sur table avec celui des aventures textuelles sur ordinateur des années 80 et des éléments plus modernes façon roguelite, World of Horror a-t-il plus à proposer que son esthétique hors du temps ? C’est ce que nous allons voulu voir en essayant cette version du jeu en accès anticipé.

(Preview de World of Horror réalisée depuis la version en accès anticipé disponible sur Steam)

1 bit et un couteau

En démarrant World of Horror, on plonge d’abord dans une époque. Celle des premiers jeux d’aventure (à peine) graphiques. Ce n’est en effet que dans la première moitié des années 80, grâce à une petite compagnie baptisée On-Line Systems (qui deviendra très vite Sierra OnLine et donnera naissance à des titres cultes comme Ultima II, King’s Quest, Gobliiins ou un certain… Half Life !) que les jeux d’aventure, jusque-là uniquement textuels, s’accompagnent peu à peu d’éléments graphiques.

C’est à cette génération que rend hommage World of Horror. Une grande partie de l’écran de jeu est ainsi consacrée à la partie illustrée du jeu, peu interactive, même si certains rares éléments sont cliquables. Les illustrations en noir et blanc façon 1 bit sont très réussies, et font leur petit effet, y compris dans la terreur. Certains gros plans monstrueux s’affichent brutalement comme des jumpscares cinématographiques, tandis que les points de vue plus éloignés laissent l’imagination du joueur combler l’absence de détails.

On appréciera aussi la musique, bien entendu chiptune, en phase avec le style du jeu. D’autant que tout cela n’est pas qu’un choix esthétique, mais sert aussi le propos de l’aventure. Les événements se déroulent ainsi pendant les années 80, une période en plein essor technologique.

Ring & Rogue

Dans un petit village japonais, des événements macabres et mystérieux se multiplient comme autant d’enquêtes que nous serons amenés à résoudre. Du fantôme japonais classique – celui très en vogue à la fin des années 90 (une mode portée par le film Ring) – aux cultes lovecraftiens, ce sont différents scénarios aux fins multiples qui nous sont donnés à jouer.

Si chacune de ces nouvelles vidéoludiques possède ses propres situations initiales et conclusions, le chemin reliant les premières aux secondes est lui partiellement procédural (c’est le côté plus moderne et roguelite du jeu). On tombera alors sur différents tableaux de manière aléatoire : découvertes traumatisantes (avec perte de santé mentale à la clé), trouvailles utiles (armes, objet clé…) ou rencontres malheureuses rythment ainsi notre parcours. Les situations sont résolues avec un tirage de dés numérique, selon une fiche de personnages qui nous accompagne pendant toute l’aventure. Les combats, eux, obéissent à un nombre de points d’action à dépenser à chaque tour, de façon à réaliser une à quatre actions, plus ou moins efficace(s). Le système de jeu s’inspire beaucoup des jeux de rôle papier et des fameux Livres Dont Vous Êtes le Héros.

On pensera aussi beaucoup à l’excellent Untold Stories, le jeu d’aventure textuel développé par No Code et édité par Devolver Digital en 2017. World of Horror est actuellement en accès anticipé, et n’a pas montré tout ce qu’il a à offrir, à commencer par un éditeur de jeu qui apparaît au menu sans être encore accessible, et nous rend particulièrement curieux…

OVNI indépendant qui réussit à se démarquer dans un genre où chacun y va de son originalité, World of Horror remportera probablement les suffrages des amateurs de jeux horrifiques. Il parlera aussi sans doute aux fans de Junji Ito, ainsi qu’à tous les joueurs en quête d’une expérience sortant de l’ordinaire. Attention, pour cette version en accès anticipé, mieux vaut maîtriser l’anglais (ou le japonais, mais bon…). Le jeu restera en early access sur Steam pendant quelques mois, période pendant laquelle il est accessible à un prix préférentiel. Il devrait sortir en version commerciale complète autour du dernier trimestre 2020.