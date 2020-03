Sekiro: Shadows Die Twice décortiqué chez Third Editions

300 pages pour analyser le hit de l’année dernière.

Si on reconnait un grand jeu assez rapidement en y jouant, il y a d’autres signes qui viennent pointer un chef d’œuvre. Les prix, bien évidemment, des Game Awards aux Game Developper Choice Awards, mais aussi sa longévité. Le fait qu’on parle toujours assez régulièrement de Breath of the Wild trois ans après sa sortie est un bon signe, par exemple ! Et le jeu qui nous occupe ici réunit tous ces critères, puisqu’il s’agit de Sekiro: Shadows Die Twice, sacré meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2019, et auquel Third Edition consacre tout un ouvrage.

Sekiro – La seconde vie des Souls est ainsi un ouvrage de 272 pages consacré au hit d’Hideata Miyazaki. Revenant sur l’histoire du développement du jeu, l’auteur s’attarde sur l’héritage des Souls que porte le jeu. Hit surprise de FromSoftware qui a propulsé la carrière de Miyazaki, la série de jeux a carrément donné naissance à un genre, dans lequel s’inscrit naturellement Sekiro, venant prolonger la série tout en la renouvelant.

Mais Ludovic Castro, l’auteur du livre, nous parle aussi de l’univers du jeu, son scénario, ses personnages, et des influences historiques et culturelles qui l’ont construit. Enfin, l’ouvrage est aussi l’occasion de revenir sur le débat qui avait enflammé l’actualité à la sortie du jeu : la difficulté dans le jeu vidéo. Bien qu’étant l’essence même du genre, elle peut exclure tout une partie du public et constituer un frein à la découverte de l’univers du jeu. L’ouvrage permet ainsi de s’arrêter à tête reposée sur ces questions.

Ludovic Castro, auteur de Sekiro – La seconde vie des Souls est aussi l’auteur d’un ouvrage sur la saga Shin Megami Tensei, et avait participé au recueil collectif Ludothèque – Classique du Rétrogaming, toujours chez Third. Sekiro – La seconde vie des Souls est déjà disponible chez Third Éditions au prix de 24,90€ (11,99€ en ebook). Un extrait est téléchargeable à cette adresse.