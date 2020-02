Le chef d’œuvre Sekiro se voit offrir un manga chez Mana Books

Après Sonic, Persona ou encore Final Fantasy, Mana Books va éditer un manga Sekiro: Shadows Die Twice.

S’il y a bien un jeu qui a marqué l’année 2019, notamment de par la grosse polémique qu’il a créée concernant la difficulté dans le jeu vidéo, c’est bien Sekiro: Shadows Die Twice. Salué par la critique et les joueurs lors de sa sortie, ce Souls-like développé par From Software et dirigé par le génial Hidetaka Miyazaki, fut aussi couronné par ses pairs en remportant le titre de jeu de l’année lors des derniers Game Awards. Le récit nous entraîne dans une ère Sengoku japonaise fantastique dans laquelle on incarne un jeune guerrier Shinobi appelé le Loup ou Sekiro soit le Loup à un bras. Il y est question de divers clans qui s’affrontent pour l’Héritage du Dragon, un pouvoir qui permettrait de créer une armée d’immortels et dont notre héros veut se débarrasser.

From Software nous livre ici un jeu dantesque et incroyable, aussi fin qu’exigeant, digne héritier de la franchise des Dark Souls ou encore de Bloodborne. Quoi de plus normal alors de voir le titre adapté sur différents supports, et celui qui nous intéresse ici n’est nul autre que la manga. Mana Books, éditeur émérite, vient en effet d’annoncer la sortie prochaine du manga Sekiro sous-titré Hanbeï l’Immortel qui racontera une histoire inédite liée à l’univers du jeu et qui entend donc ainsi prolonger l’expérience vécue par les joueurs. Illustré par Shin Yamamoto (Monster Hunter Flash, Twelve Demon Kings), on y découvre le passé de l’un des PNJ rencontrés en jeu, le fameux Hanbeï.

En ces temps troublés, le maître épéiste Isshin Ashina se dresse contre le destin et se lance dans une course à la domination du pays. Bâtissant sa province par la force, il ne recule devant rien, et ceux qui s’opposent à lui risquent de perdre bien plus que la vie. Mais les dieux capricieux mettent alors sur sa route un curieux samouraï du nom de Hanbeï, incapable de mourir…

Voilà qui pourrait s’avérer passionnant à lire, d’autant plus que le manga va tout de même nous proposer quelques 212 pages à parcourir, ce qui n’est pas rien. Enfin, que les fans se rassurent, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de voir débarquer l’œuvre dans nos contrées, puisque Mana Books prévoit une sortie simultanée avec le Japon le 12 mars prochain. Rendez-vous est pris !