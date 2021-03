Third Editions – Un livre dédié à la musique dans Zelda

Cela fait 35 années que la saga Zelda nous berce de ses mélodies envoûtantes. De son thème 8 bits emblématique aux envolées lyriques de Breatth of the Wild, la maison Third Editions vous propose de partir en exploration musicale grâce au livre La Musique dans Zelda. Les clefs d’une épopée hylienne.

Un tiers de siècle d’existence, 19 jeux vidéo pour sa série principale et le chiffre colossal de plus de cent millions de ventes, la saga de jeux vidéo The Legend of Zelda fait partie des poids lourds du jeu vidéo. La série a toujours eu une place à part dans le cœur des joueurs, tant grâce à ses innovations vidéoludiques, que grâce à ses thèmes musicaux devenus cultes.

Fanny Rebillard (alias Cactuceratops sur les réseaux sociaux) s’est donnée pour lourde tâche de retracer plus de 30 ans de musique, et livre un travail de recherche qui se promet d’être à la fois pointu et accessible à tous. Pigiste pour des grands noms de la presse vidéoludique, l’autrice est titulaire d’un master de recherche en musicologie, et une véritable passionnée de la saga Zelda. Une authentique référence dans le milieu du jeu vidéo.

On ne va pas vous faire l’affront de retracer l’histoire de The Legend of Zelda. Hyrule, Link, bonnet vert, épée magique, Zelda, Ganondorf, vous connaissez tous le lore de la saga. Et si l’univers n’avait rien de révolutionnaire en 1986 (elle s’est bien étoffée avec le temps), la musique quant à elle, composée par Koji Kondo, marqua son époque et toute une génération de joueurs.

D’autres grands noms se sont succédés depuis à la composition des jeux Zelda: Minako Hamano, Kozue Ishikawa, Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata et Hajime Wakai. Autant de noms que vous retrouverez dans l’ouvrage de Third Editions.

https://twitter.com/ThirdEditions/status/1374994477878763520

L’édition First Print (en nombre d’exemplaires limité – à 29.90 €) comprend :

Le livre La Musique dans Zelda. Les clefs d’une épopée hylienne



Une couverture alternative de l’artiste Yueko

Une jaquette réversible reprenant la couverture de l’édition classique et la couverture alternative

Un ex-libris de Yueko

Le livre au format numérique (ePub et MOBI)

Une édition classique est également disponible à 24.90 €.

La Musique dans Zelda. Les clefs d’une épopée hylienne est disponible dès maintenant sur le site de Third Edition.