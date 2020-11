Qui est Zelda, la princesse qui passe son temps à se faire kidnapper ?

Avec l’arrivée imminente du nouveau Hyrule Warriors le 20 novembre 2020 sur Switch et la révélation progressive de sa liste des personnages jouables, il nous a paru intéressant de découvrir les origines de certains personnages de cette saga presque aussi vieille que la première console de salon de Nintendo. Question : qui est la princesse Zelda ?

L’idée n’est pas ici de faire le résumé de chacun des épisodes de la licence, mais plutôt de découvrir qui se cache derrière la frêle (pas si sûr) princesse et son évolution au fil du temps. Zelda est la fille du roi d’Hyrule et donc l’héritière du royaume. Nous allons commencer par ouvrir une porte que nous laisserons ouverte avec une affirmation qui peut nous sembler évidente, mais qui pourtant a souvent prêté à confusion : non, elle n’est pas l’héroïne du jeu, ce rôle revient à Link, le personnage tout de vert vêtu, qui passe son temps à la sauver des griffes du terrible Ganon.

Pour la petite anecdote, son nom a été choisi en référence à la romancière Zelda Fitzgerald par Miyamoto, créateur de la série.

Zelda est une enfant ou une belle jeune femme (en fonction des épisodes) toujours d’un âge similaire à celui de Link. Son apparence change légèrement tout au long de la série ; la plupart du temps, elle apparaît blonde, rousse dans The Legend of Zelda ou brune dans Twilight Princess. Ses cheveux ne sont pas les seules évolutions physiques et ses yeux seront bien souvent bleus ou verts.

Zelda ne manque pas de style, son statut de princesse veut qu’elle soit reconnaissable en un simple coup de sprite. De ce fait, elle porte une robe rose le plus souvent avec encore une fois quelques variantes comme notamment dans le volet Zelda: Breath of the Wild au sein duquel elle est vêtue de sa tunique de prodige bleue lui permettant d’analyser les capacités des ennemis.

Une princesse qui ne manque pas de Zelda

Zelda est gentille, douce et à l’image de la sagesse, mais n’allez surtout pas croire que notre princesse est fragile. Elle a beau se faire kidnapper en permanence par le vil Ganon, elle n’en est pas moins puissante. En effet, cette dernière est détentrice du fragment de la Sagesse de la Triforce. Ainsi, notre héroïne est une redoutable combattante grâce notamment à sa maîtrise de l’arc dans The Wind Waker et son maniement de l’épée dans Twilight Princess.

Il n’y a pas qu’Hyrule dans la vie

Il faudra attendre Super Smash Bros. Melee pour voir Zelda en dehors de son royaume. Ainsi, elle sera jouable en tant que Zelda ou son alter ego Sheik qui correspond à son apparence dans Ocarina of Time. On la retrouvera également de nouveau dans Super Smash Bros. Brawl, 3DS, Wii U et Ultimate.

Chronologiquement, l’épisode Skyward Sword est le tout premier Zelda où l’on apprend qu’elle est la réincarnation de la déesse Hylia.

où l’on apprend qu’elle est la réincarnation de la déesse Hylia. Dans chaque épisode de la série, il ne s’agit pas de la même princesse Zelda , mais d’une de ses descendantes dans laquelle elle s’est réincarnée.

, mais d’une de ses descendantes dans laquelle elle s’est réincarnée. Dans The Link’s Awekening, elle n’apparaît pas, son nom est juste cité.

Le regretté acteur Robin Williams a prénommé sa fille Zelda en référence au tout premier épisode de la série The Legend of Zelda.

Maintenant que vous en savez plus sur la princesse, il est temps de voler à son secours en rejouant à un ancien épisode ou alors de monter dans l’arène de Super Smash Bros. afin de savoir qui entre Peach et Zelda est la princesse la plus forte. Nous avons déjà notre avis sur la question.