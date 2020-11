Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Son casting dévoilé par le datamining ?

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau n’est plus qu’à quelques jours de sa sortie et Nintendo, la semaine dernière, a offert aux joueurs de se frotter aux premiers défis du jeu afin de satisfaire ceux pour qui l’attente devenait trop longue, mais également pour rassurer ceux qui en avaient besoin. Naturellement, nous avons pris le temps nécessaire avec le soft pour vous dresser un premier avis sur l’expérience, mais ça, c’est parce qu’on a difficilement le talent d’en faire plus… D’autres sont bien plus talentueux que nous et ont utilisé leurs talents pour dresser une liste des différents personnages qui nous attendraient dans la version complète.

Ces gens-ci sont les dataminers, des spécialistes de la vivisection de logiciels. Ces derniers auraient découvert lors de leurs fouilles une poignée d’illustrations qui indiqueraient l’identité des protagonistes que nous serons invités à rencontrer et manipuler sur les champs de bataille. Alors, qui pourra-t-on contrôler dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ?

Avant d’aller plus loin, un petit message de mise en garde ! Tout d’abord, compte tenu de la nature des nouvelles qui vont suivre, nous vous invitons à prendre du recul. Rien de ce qui va suivre n’a, à l’heure actuelle, été confirmé par un utilisateur de la version complète ou par un des membres chargés de la production. Techniquement, c’est donc bien une rumeur. Ensuite, si vous ne voulez pas être divulgâché, il y a quand même des chances que cette liste de noms soit correcte, donc “fuyez, pauvres fous !”. Maintenant, si vous êtes encore ici, c’est que vous l’avez choisi, alors on y va !

Les nouvelles qui vont suivre ont fait leur apparition sur Resetera (lien dans les sources), plateforme sur laquelle les dataminers aiment à partager leurs trouvailles. Ils font état de la découverte d’illustrations au format de ceux des trois héros disponibles dans la démo et comprenant une grosse quinzaine de noms pour accompagner le trio de personnages déjà pris en main.

Parmi eux, naturellement, on retrouve les Prodiges (Urbosa, Revali, Daruk et Mifa), mais également le roi Rhoam pour un rôle à part entière. Jusqu’ici, tout va bien, mais maintenant, ça va se gâter. Effectivement, si nous confirmions il y a peu que Noia signerait son retour, on n’aurait pas cru qu’il serait jouable. Pareil pour la Grande Fée, les moines (les gardiens momifiés Sheikah dans les nombreux sanctuaires que Link parcourt dans l’aventure principale), Ganon ou même un mini gardien…

Finalement, là où on a besoin d’être rassuré à nouveau, c’est avec les protagonistes qui vont suivre. Il semblerait que le voyage dans le temps ait bien plus d’importance qu’on ne le pensait à première vue avec cette démo puisque le prince Sidon, la chef de clan Gerudo Rija, le goron Yunobo, le piaf Teba et Kohga, chef du clan Yiga seraient également tous de la partie…

Perplexe ? Nous aussi pour être honnêtes, mais bon, au moins, on n’aura pas besoin de jouer avec les insupportables Pru’ha et Faras, à moins que… Qu’en pensez-vous ? Ce casting vous rassurerait-il ? Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 novembre.